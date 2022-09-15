Україну на конкурсі «Місіс світу» представлятиме мати трьох дітей з Тернополя

Українці не тільки перемагають у всесвітніх конкурсах, але й всіма засобами допомагають країні у важкий час.

Мати трьох дітей та волонтерка Тетяна Чубак з Тернополя цього року представлятиме Україну на Всесвітньому конкурсі краси «Mrs. World-2022». Це конкурс для заміжніх жінок, які встигли досягти успіхів у бізнесі, науці, мистецтві чи соціальній активності. За умовами конкурсу в ньому можуть брати участь жінки від 21 до 48 років.

За результатами голосування, перемогу в національному фіналі конкурсу Тетяна здобула ще у 2021 році та повинна була представляти Україну на Міжнародному конкурсі торік у Шрі-Ланці, проте через проблему з отриманням візи не змогла цього зробити. Відомо, що Тетяна займається благодійністю, опікується підтримкою дітей та осіб з інвалідністю, координує проєкти з підтримки ветеранів україно-російської війни та їхніх сімей.

Тетяна вже розпочала активну підготовку до конкурсу: займається хореографією, бере уроки дефіле та фотопозування, а також почала співпрацювати з дизайнеркою Роксоланою Богуцькою по створенню нарядів для конкурсу. Один з яких національний костюм, який буде прикрашений старовинною борщівською вишивкою.

«Для мене надзвичайно приємно і відповідально представляти Україну на конкурсі красивих, чарівних, розумних і успішних жінок з усього світу — „Mrs World“. Особливо зараз, коли вкотре необхідно привернути увагу міжнародної спільноти до подій в Україні», — сказала Тетяна.

«ФАКТИ» писали, що представниця від України відмовилася їхати на конкурс «Міс світу» через війну

331

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram