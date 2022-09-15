Легендарний тенісист Роджер Федерер оголосив про завершення кар'єри

41-річний швейцарський тенісист Роджер Федерер, який пожертвував півмільйона доларів українським дітям, офіційно оголосив, що майбутні матчі на Кубок Лейвера, які пройдуть 23--25 вересня в Лондоні, стануть для нього останніми на корті й він завершить свою блискучу кар'єру.

«Як багато хто з вас знає, останні три роки подарували мені проблеми у вигляді травм та операцій, — звернувся до вболівальників легендарний тенісист на своїй сторінці у Twitter. — Я старанно працював, щоб набрати хорошу форму. Але я також знаю можливості та своє тіло, а також відчуваю його послання, що мені вже 41 рік.

Я зіграв понад 1500 матчів за 24 роки. Теніс ставився до мене щедріше, ніж я міг мріяти, і тепер я повинен зрозуміти, що прийшов час завершувати свою спортивну кар'єру. Наступного тижня в Лондоні відбудеться Кубок Лейвера, мій останній турнір ATP. У майбутньому я, звичайно, продовжуватиму грати в теніс, але тільки не на турнірах «Великого шолома» чи в ATP Tour".

To my tennis family and beyond,



With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN — Roger Federer (@rogerfederer) September 15, 2022

Додамо, що за свою кар'єру Федерер виграв 20 турнірів серії «Великого шолома» (більше лише у Рафаеля Надаля — 22 та Новака Джоковича — 21), а загалом у його активі 103 завойовані трофеї в рамках ATP Tour. Загалом Роджер провів 310 тижнів на вершині світового рейтингу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Федерер входить до десятки найбагатших спортсменів світу.

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