Переплутав з кабаном: мисливець вистрілив у «кущі, що ворушаться» і вбив єгеря

У ленінградській області Росії чоловік застрелив єгеря з карабіну під час полювання.

Про це пише місцеве видання.



Інцидент стався поряд з кар'єром неподалік селища Єрмілове в Ленінградській області. 52-річний єгер Глібичівського лісництва заявив, що під час полювання він вистрілив у бік кущів, бо думав, що там знаходиться кабан.

Однак коли після пострілу мисливець підійшов до кущів, щоб перевірити здобич, замість мертвого кабана виявив там тіло свого колеги з вогнепальним пораненням.

Поліцейські встановили, що мисливець стріляв з карабіна, на який він має дозвіл. У чоловіка вилучили зброю, з мисливця взяли передплату про невиїзд.

Порушено кримінальну справу за статтею про вбивство з необережності.

Нагадаємо, що торік у Росії стався зовсім дикий випадок — у Читі чоловік, невдоволений галасливим ремонтом у сусідів, застрелив їхню дитину.

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