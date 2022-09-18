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Гроші

Як заощадити гроші при оплаті електроенергії: у «Київтеплоенерго» назвали шість способів

17:20 18 вересня 2022
Електрочайник

З наближенням непростого опалювального сезону особливої актуальності набувають поради з раціонального користування побутовими приладами задля максимальної економії електроенергії. Деякими з них у Telegram поділилися фахівці головного теплопостачальники Києва — компанії «Київтеплокомуненерго».

Холодильник. Прилад має стояти подалі від плити та радіаторів, адже через високу температуру збільшується навантаження на компресор, а це призводить до витрат більшої кількості електроенергії та до зменшення строку служби пристрою. Мінімальна відстань від холодильника до стіни має становити 5 см. А неправильно розташований холодильник споживає до 30% більше енергії.

Пральна машина. Її доречно завантажувати на дозволений максимум, адже при частковому завантаженні споживається майже стільки ж енергії, як і при повному. Зверніть увагу на температуру прання, адже 90% енергії йде саме на нагрівання води. Так само на максимум завантажуйте і посудомийну машину.

Електрочайник. Кип'ятіть лише необхідну кількість води. Також регулярно очищуйте чайник від накипу — це підвищить теплопровідність та зменшить споживання електроенергії.

Праска. Прасування розпочинайте з тих речей, які потребують нижчої температури, далі додавайте температуру та продовжуйте прасувати інші речі.

Бойлер. Налаштуйте прилад на оптимальну температуру. Якщо вона зависока — це зайві витрати та додаткове навантаження на мережу і сам бойлер. Не вимикайте його із мережі, адже на підтримку температури витрачається менше енергії, ніж на нагрівання з нуля.

Електроплита. Під час приготування їжі користуйтесь посудом з кришкою. Страва приготується швидше, а електроенергії буде спожито менше. Також можна вимикати конфорку за кілька хвилин до кінця приготування.

«При нагоді замініть усі побутові прилади на економні з класом енергоефективності А, А+, А++ або А+++», — радять експерти.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як встановити індивідуальний лічильник тепла задля економії.

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