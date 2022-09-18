40.48 / 41.40 40.07 / 41.13
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Економимо на опаленні: як встановити індивідуальний лічильник тепла

12:58 18 вересня 2022
лічильник

Після заклику української влади готуватися до дуже складної зими, багато українців стали утеплювати квартири та будинки, шукати альтернативні джерела тепла.

При цьому майже кожного українця цікавить питання, як можна економити на найбільшій статті видатків — на опаленні.

У «Київтеплоенерго» розповіли, що індивідуальний лічильник на тепло може вирішити це завдання. Він допоможе правильно використовувати теплову енергію та контролювати витрати на опалення.

Насамперед, потрібно з'ясувати, чи є у будинку технічна можливість встановлення лічильника. У відомстві нагадали, що прилад обліку тепла можна встановити лише у будинках з горизонтальною системою.

Якщо лічильник встановити у будинку можна, слід вибрати ліцензовану компанію, яка проведе всі необхідні обстеження та складе Акт технічної можливості на встановлення приладу обліку.

Отримавши узгоджений Акт, можна замовляти монтаж компанії, яка має дозвіл на такі роботи.

Після цього у Центрі комунального сервісу необхідно замовити опломбування та постановку лічильника на облік. Зробити це можна за
телефоном (044) 247−40−40 або за посиланням https://cks.com.ua.

Читайте також: Десять головних помилок при утепленні будинку: на що звернути увагу при підготовці до зими

106

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Двом категоріям пенсіонерів за кілька тижнів збільшать виплати: кому пощастить

дівчина

Легко наводиться порча: які речі у жодному разі не можна викидати з дому

жінка

Перехід на пенсію померлого чоловіка: хто має на це право, та в яких випадках зміна виду виплат має сенс

Часник

Сиплю під озимий часник 2 ложки цього добрива, і знаю, що наступного року отримаю чудовий урожай (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту