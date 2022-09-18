Економимо на опаленні: як встановити індивідуальний лічильник тепла

Після заклику української влади готуватися до дуже складної зими, багато українців стали утеплювати квартири та будинки, шукати альтернативні джерела тепла.



При цьому майже кожного українця цікавить питання, як можна економити на найбільшій статті видатків — на опаленні.



У «Київтеплоенерго» розповіли, що індивідуальний лічильник на тепло може вирішити це завдання. Він допоможе правильно використовувати теплову енергію та контролювати витрати на опалення.

Насамперед, потрібно з'ясувати, чи є у будинку технічна можливість встановлення лічильника. У відомстві нагадали, що прилад обліку тепла можна встановити лише у будинках з горизонтальною системою.

Якщо лічильник встановити у будинку можна, слід вибрати ліцензовану компанію, яка проведе всі необхідні обстеження та складе Акт технічної можливості на встановлення приладу обліку.

Отримавши узгоджений Акт, можна замовляти монтаж компанії, яка має дозвіл на такі роботи.

Після цього у Центрі комунального сервісу необхідно замовити опломбування та постановку лічильника на облік. Зробити це можна за

телефоном (044) 247−40−40 або за посиланням https://cks.com.ua.

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