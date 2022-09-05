Внаслідок обстрілів ЗАЕС повністю відключено від української енергосистеми: чим це загрожує взимку

Незважаючи на візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС загарбники продовжують обстрілювати територію навколо атомної станції. А у понеділок, 5 вересня, внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, була відімкнена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС — Феросплавна. Це — остання лінія, яка з'єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України.

«Був розвантажений та відключений від мережі енергоблок № 6, який зараз живить власні потреби ЗАЕС», — повідомили в «Енергоатомі».

В компанії також зазначили, що протягом останніх трьох діб російські окупаційні війська вели інтенсивні обстріли. Через це були пошкоджені та відключені лінії електропередачі (ЛЕП) 750 кВ ЗАЕС — Дніпровська, 330 кВ ЗаТЕС — Каховська та ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС — Мелітополь. Також пошкоджений АТ 750/330 кВ ЗАЕС. Інші лінії вузла ЗАЕС/ЗаТЕС зазнали пошкоджень ще раніше.

Про те, що наразі будь-які ремонтні роботи з відновлення ліній неможливі, заявив міністр енергетики Герман Галущенко: «Щойно основна частина місії МАГАТЕ поїхала з ЗАЕС — і станція знову знеживлена. Остання лінія, що з’єднувала її з енергосистемою України, відімкнена через пожежу, що виникла в результаті обстрілів. Будь-які ремонти ліній зараз неможливі — навколо станції ведуться бойові дії. Світ знову знаходиться на межі атомної катастрофи. Деокупація ЗАЕС та створення демілітаризованої зони навколо неї — це єдиний шлях забезпечити ядерну безпеку».

З тим, як працюватиме (і чи працюватиме) ЗАЕС надалі, пов'язано й те, як пройде нинішній осінньо-зимовий сезон, який обіцяє бути надскладним. Як пише today.ua, експерти не виключають віяльних відключень електроенергії. Багато залежатиме від того, в чиїй енергосистемі і як працюватиме Запорізька АЕС.

Якщо енергосистема України одночасно залишиться без п'яти атомних енергоблоків, це спричинить величезні збитки для вітчизняної електрогенерації. Навантаження ляже на теплові електростанції, яким для вироблення енергії потрібно багато вугілля. Також доведеться запустити енергоблоки, які працюють на газовому паливі, а резерву газу немає.

Видання цитує колишнього міністра ЖКГ Олексія Кучеренка, який вважає, що влада має повідомити українців про складнощі опалювального сезону. Зокрема, про холод в будинках, неможливість використовувати електроприлади через зношені мережі, а також про віялові відключення електроенергії.

«Треба говорити прямо — може бути низька температура, тому що не буде газу, а якщо увімкнете електрообігрівачі, то полетить мережа, треба готувати людей. Ми боїмося паніки? Паніка почнеться, коли розпочнуться віялові відключення», — зазначив він.

Нагадаємо, що рашисти вели обстріли й напередодні приїзду місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Під ударом опинився й Енергодар.

Фото зі сторінки «Енергоатому» у соцмережах

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