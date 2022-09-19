В парламенті Швейцарії закликають відключити від SWIFT усі банки рф, а не лише окремі

Депутат парламенту Швейцарії, член комітету із закордонних справ Ніколас Вальдер, коментуючи питання вибіркового відключення російських банків від системи SWIFT, заявив, що від системи мають бути відключені всі російські банки, а санкції загалом посилені.

«Абсолютно всі. Я вважаю, що ми повинні вдатися до жорсткіших заходів, жорсткіших санкцій», — заявив Ніколас Вальдер.

За його словами, проблема полягає в тому, що Швейцарія може підтримувати лише ті санкції, які приймає ООН, ОБСЄ або найближчі партнери, тобто ЄС.

«Ми можемо лише приєднатися до санкцій ЄС, не маючи можливості вводити їх самостійно. Якщо банк не у списку ЄС, ми не можемо накласти на нього санкції, хоча й намагалися внести зміни до свого законодавства, але поки що не внесли. Але так, я вважаю, що ми повинні розширити заходи, які застосовуємо», — зазначив парламентар.

«(…)Я виступаю за розширення санкцій, вважаю, що ми маємо накласти санкції на всі банки, на всіх олігархів, і я також підтримую заборону на видачу віз усім росіянам у принципі, лише якщо вони не опоненти режиму», — підсумував швейцарський політик

Зазначимо, згідно з даними дослідження Центру оборонних реформ, на сьогодні від системи SWIFT відключено лише сім російських банків із загального числа. Решта банків продовжують функціювати, використовуючи SWIFT.

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