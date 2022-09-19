Зима близько: мешканців деокупованої частини Херсонщини закликали евакуюватись на зиму та розповіли, як подати заявку

Жителів деокупованих населених пунктів Херсонщини, де зараз триває контрнаступ ЗСУ, закликають до евакуації на зимовий період. З таким закликом звернувся до них голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

«З огляду на ситуацію, що склалася у звільнених населених пунктах, радимо евакуюватися на зимовий період до Закарпатської, Хмельницької та Житомирської областей. Особливо це стосується родин із дітьми та маломобільних осіб. Зверніться на „гарячу лінію“ Херсонської ОВА: +800 330 951; пишіть у чат-бот https://t.me/khoda_help_bot. Повідомте про намір евакуюватися — спеціалісти сформують вашу заявку; з вами зв'яжуться та повідомлять деталі евакуації; У зазначений час прийдіть на місце, звідки відправляється евакуаційний транспорт. При звернені до ОВА вкажіть свої гуманітарні потреби», — написав він.

Ярушевич додав, що після отримання статусу ВПО держава виплачуватиме грошову допомогу — 2000 грн для дорослого, 3000 грн для людей з інвалідністю та дітей.

«Крім цього, ви можете подати заявки на отримання грошової допомоги від Міжнародних організацій: https://aid.edopomoga.gov.ua/», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», раніше військовий експерт Олег Жданов спрогнозував, що восени ЗСУ зможуть звільнити Херсон.

59

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram