В росії, де «гарматне м'ясо » у приватні військові компанії активно вербують в колоніях, керівництво країни робить все більшу ставку на іррегулярні формування, а не на частини та з'єднання зс рф.

Як зазначають в Інституті вивчення війни (ISW), російський президент путін протягом літа і особливо після розгрому в Харківській області діяв в обхід російського вищого військового командування та керівництва міноборони росії. Аналітики вважають, що погіршення відносин путіна з військовим командуванням може частково пояснити зростаючу увагу кремля до вербування погано підготовлених добровольців до спеціальних нерегулярних підрозділів, а не до спроб залучити їх до резервів або для поповнення регулярних частин.

У звіті ISW звертається увага на публікації російських військових блогерів, які повідомляли про початок формування 4-го армійського корпусу, принаймні «на рівні документації». Аналітики зазначають, що постійна увага до формування нерегулярних частин викликає деяку критику з боку відставних російських офіцерів, які закликають до створення звичайних дивізій, а не «добровольчих батальйонів».

«Формування таких спеціальних підрозділів призведе до подальшої напруги, нерівності та загальної відсутності згуртованості між силами. Українські та російські джерела повідомляють про випадки, коли військовослужбовцям відмовляються виплачувати ветеранські допомоги, одноразові надбавки за військову службу або надавати медичну допомогу… Деяким формуванням пропонують заохочення за кожен кілометр, пройдений підрозділом. Заохочення, яке, швидше за все, отримають небагато солдатів, враховуючи, що російські сили займають оборону майже скрізь, за винятком районів навколо Бахмута та Донецька, де просування було повільним і дуже обмеженим», — йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що професійні військовослужбовці, швидше за все, стикатимуться з поведінковими проблемами через вербування ув'язнених, серед яких багато засуджених за тяжкі злочини.

З цього випливає, що у росіян, які воюють чи збираються воювати в Україні, різний рівень військової підготовки, децентралізовані структури командування, різне сприйняття війни та мотивація, що уможливлює конфлікти та погану координацію підрозділів.

В Інституті вивчення війни вважають, що формування нерегулярних, поспіхом навчених підрозділів, мало що додає російським силам. Наприклад, 3-й армійський корпус не зміг нічого змінити під час контрнаступу ЗСУ на Харківщині.

Аналітики припускають, що росіяни намагаються організувати більш контрольований відхід у західній частині Херсонської області, щоб уникнути хаотичної втечі, характерної для Харківського напрямку. Зазначається, що зс рф за останні кілька місяців серйозно зміцнили захід Херсонської області, в тому числі за рахунок повітряно-десантних частин і, принаймні, деяких частин 1-ї гвардійської танкової армії. До речі, низку частин останньої ЗСУ знищили на Харківщині, захопивши велику кількість техніки.

В ISW зазначають, що на Херсонщині ЗСУ продовжують просування і що росіяни намагаються його сповільнити, відступати на більш захищені позиції, а не зупиняти чи намагатися контратакувати. Звертається увага на те, що ЗСУ постійно атакує наземні шляхи сполучення супротивника, ускладнюючи росіянам логістику. «Українські сили, ймовірно, повернуть собі більшу частину, якщо не всю, західну частину Херсонської області найближчими тижнями… Успіхи можуть бути, як і раніше, повільними, якщо російські війська збережуть свою згуртованість, але також можуть значно прискоритися, якщо російські сили почнуть відступати», — наголошують аналітики.

Нагадаємо, що в оперативному командуванні «Південь» повідомляли, що минулої доби ЗСУ завдали ударів по ворожих складах у Баштанському районі Миколаївщини, по пунктах управління військами та позиціях сил ППО окупантів у Бериславському та Каховському районах, по станції радіоелектронної боротьби недалеко від Херсона та по понтонної переправи у Новій Каховці.

Фото Генштабу ЗСУ

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