Рада хоче змінити правила бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації: що пропонують
В Україні змінять критерії бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного часу. Про це йдеться у тексті відповідного законопроекту.
Верховна рада ухвалила у першому читанні законопроект, що розширює перелік установ та підприємств, працівники яких підлягають бронюванню.
Так, можуть бути заброньовані військовозобов'язані, які працюють:
• в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів у особливий період;
• на підприємствах, в установах та організаціях, яким доведено мобілізаційні завдання (замовлення), коли це необхідно для виконання доведених мобілізаційних завдань;
• на підприємствах, в установах та організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт та послуг оборонного призначення для задоволення потреб ЗСУ;
• на підприємствах, установах та організаціях, критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
При цьому такі військовозобов'язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві. Порядок та критерії бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного часу визначає Кабінет міністрів.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, чи дає бронювання право виїжджати за кордон.
Фото з сайту ВРУ514
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