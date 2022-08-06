Чи дає бронювання право виїжджати за кордон: експерт відповів на важливі запитання про мобілізацію

Через війну мобілізація — одна з найактуальніших тем для українського суспільства. Зміни до законодавства та роз’яснення посадовців постійно підживлюють до неї інтерес. І хоча про мобілізацію вже написано та сказано достатньо, і досі залишаються певні міфи.

Тому адвокат Юрій Мельник розібрався з найпоширенішими помилковими судженнями про мобілізацію та розставити всі крапки над «і».

— Чому повістки й роздають в громадських місцях?

— Більшість повісток видають для актуалізації облікових даних військовозобов’язаних. Річ у тім, що після початку повномасштабного вторгнення багато людей покинули рідні домівки та переїхали до інших областей. Хтось вже повернувся, дехто продовжує залишатися там і досі. Оскільки у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) немає відомостей про кількість військовозобов’язаних, що зараз проживають на території, за яку вони відповідають, повістки й роздають в громадських місцях і майже всім — для того, щоб люди прийшли до центру комплектування та стали на військовий облік.

— Часто кажуть: «Мій військкомат — це той, де я зареєстрований». Це так?

— Насправді — ні. Якщо військовозобов’язаний внаслідок бойових дій змінив місце проживання, він мусить протягом 7 днів після прибуття повідомити центр комплектування і стати на військовий облік. Якщо пізніше людина захоче повернутися додому, вона повинна піти до центру комплектування й знятися з обліку. Зробити це буде потрібно не пізніше 3 днів до виїзду.

— Якщо в особи «білий білет», то вона не підлягає мобілізації?

- Тут теж ні, адже «білий білет» частіше всього означає, що військовозобов’язаний не придатний до служби у мирний час, а от у воєнний — придатний, але обмежено.

Тобто служити візьмуть, але військово-лікарська комісія, яка буде перевіряти стан здоров’я, виключить можливість бути мобілізованим до певного роду військ чи на конкретні спеціальності. Наприклад, десантником, морпіхом чи снайпером не візьмуть, а от служити у тилу — запросто.

— Людина підпадає під 4 хвилю мобілізації. Її не мають зараз мобілізувати?

- Хвилі мобілізації — це умовний поділ, який позначає, які категорії людей перебувають у пріоритеті на призов. Однак документально хвиль мобілізації не визначено.

Де саме та скільки людей призивають центри комплектування на службу, залежить насамперед від мобілізаційних завдань, які надає військове командування. Якщо в територіальному центрі комплектування немає на обліку людей з бойовим досвідом, мобілізувати можуть людину і без нього, тобто з цієї самої «четвертої хвилі». Проте таку людину відправлять на навчання, де вона повинна здобути знання та навички, які необхідні для ведення бою.

— Бронювання дає можливість вільно виїжджати за кордон?

— Багато хто вважає, що отримавши право на звільнення від служби, через те, що його забронювали, людина матиме можливість вільно їздити на прогулянку в Амстердам чи на пиво в Мюнхен. Проте це не зовсім так. Заброньований на період мобілізації та на воєнний час військовозобов’язаний може виїздити лише зі службовою метою, тобто у відрядження.

Для цього при перетині кордону потрібно мати документи, що підтверджують факт бронювання та відрядження. А підприємство, за яким людина заброньована, має звернутися до прикордонників з відповідним листом.

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