В Україні й досі не розпочався конкурс на посаду керівника Національного антикорупційного бюро, хоча, за словами заступника глави Офісу президента Андрія Смирнова, він мав би стартувати саме сьогодні, 22 вересня.

«22 вересня має розпочатися конкурс з обрання директора НАБУ. З урахуванням усіх процедур, мені здається, що він має завершитися протягом трьох місяців, десь так приблизно», — казав Смирнов наприкінці серпня та зауважував, що до кінця року директор НАБУ буде обраний.

Водночас Нацбюро і досі очолює виконуючий обов’язки Гізо Углава.

Раніше активісти, зокрема голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, заявляли, що Банкова планує протягти на крісло керівника НАБУ «свою» людину аби зробити її залежною від влади або затягнути його обрання.

«Нічого доброго не варто чекати й від конкурсу на нового директора НАБУ… Ми вже зараз чекаємо атак Банкової на цей конкурс. Вектори таких атак варіюватимуться від послужливого ОАСКу до зусиль конвертної, вибачте, парламентської більшості», — казав Шабунін ще взимку, а пізніше, на початку серпня з’явився скандальний законопроєкт № 7654 авторства Андрія Клочка про зміни вимог до керівника Національного антикорупційного бюро.

Цим законопроєктом скасовується вимога до директора НАБУ не співпрацювати з політичними партіями або бути їхнім членом. Пізніше документ, попри численні зауваження Головного науково-експертного управління Верховної Ради та Національного агентства із запобігання корупції, був схвалений Комітетом з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за керівництвом того ж самого Клочка.

На думку журналіста Юрія Бутусова, найзацікавленішим у «протягуванні» такого законопроекту був Олег Татаров — ексчиновник МВС часів Януковича, а наразі — заступник керівника ОП.

«Не зміг Татаров блоканути призначення керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури то вирішив через Клочка тут відігратися. Показово — не чекають висновків ні антикорупційного комітету, ні комітету з питань євроінтеграції. А чому? Правильно, бо це корупція та зрив євроінтеграції. Татарову ж на міжнародну допомогу та членство в ЄС наплювати», — писав тоді Бутусов на своїй сторінці у фейсбуці.

Врешті решт через cтурбованість цим законопроєктом послів G7 документ все ж зник із порядку денного, однак, за словами народних депутатів, може бути винесеним на розгляд у майбутньому.

Саме Олег Татаров затягував обрання нового голови Спеціалізованої прокуратури Олександра Клименка, який раніше ставав на шляху Олега Татарова. Саме Клименко розслідував справу, в якій НАБУ підозрювало Татарова у причетності до корупційної схеми ще в часи роботи адвокатом. Однак суд і президентська вертикаль завадили слідству і врятували високопосадовця. Пізніше цю справу взагалі закрили.

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