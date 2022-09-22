Продюсер Бардаш, який втік з України, отримає російський паспорт і змінить ім'я

Продюсер Юрій Бардаш, який зізнався раніше в алкогольній та наркотичній залежностях зізнався, що назавжди переїжджає жити до москви, отримає російський паспорт та змінить ім'я. Мабуть, його мозок настільки пошкоджений, що Бардаш, який втік з України в росію через Грузію, співає оди путінському режиму, і країні, яка стала світовим ізгоєм.

Бардаш стверджує, що приїхав до Москви, щоб допомогти українцям — помолитися за них. А там раптом владика порадив змінити ім'я. Тепер Бардаша зватимуть не Юрієм, а Георгієм.

«Владика Тихін благословив мене на справи. І коли ми знайомилися, я сказав, що мене звуть Юрій. Він поправив, що мене звуть Георгій, тому в моєму паспорті, який я отримуватиму, російський паспорт, там уже буде Георгій Бардаш, а не Юрій» , — розповів скандальний продюсер.

Також Гоша заявив, що на росії настільки все демократично, що у нього волосся дибки стає.

«Демократичнішого суспільства, ніж тут, я не бачив ніколи ніде. У мене волосся дибки стає, наскільки влада росії дозволяє в такий важкий для народу час цим усім говоркам говорити. Я розумію, так є, свобода слова. Хочеш — кажи. Тут це є. Єдиний біль — за те, що пацани, чоловіки, діди зараз у такій м'ясорубці знаходяться, а ось ці люди дозволяють собі прямо йти проти, хочуть поразки наших військ, наших російських солдатів. Мені пишуть дуже багато солдатів з окопів, і з одних, і з інших. Усі все розуміють. В Україні взагалі заручники ситуації, як солдати, так і жителі мирні», — сказав Юрій і заспівав пропагандистську пісню про те, що «російський солдат прийде та звільнить». Як це відбувається, вже побачили, на прикладі Бучі, Ірпеня, Ізюма.

Тим часом москвичі та жителі інших міст масово виходять на мітинги проти мобілізації. Вони зрозуміли, що не готові вмирати незрозуміло, за що.

Співачка Оля Полякова різко звернулася до жителів росії та порадила їм готувати пакети.

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