«Ласкаво просимо на могилізацію»: Полякова порадила росіянам запасатися пакетами

Популярна співачка Оля Полякова, якій, як і мільйонам українців довелося їхати з рідної країни через російське вторгнення, різко відреагувала на мітинги в рф проти мобілізації. Через сім місяців війни, вбивств мирних українців та знищення країни, росіяни, які мовчали весь цей час, «прокинулися» лише під загрозою смерті та вийшли на мітинги, побоюючись за свої життя. «Життя нашим дітям!», — із такими закликами мітингувальники вийшли на вулиці багатьох міст.

Олю Полякову обурив цинізм росіян. Адже життя українських дітей, яких розстрілювала армія росії при спробі евакуації, скидала бомби на їхні будинки, прирікала на поневіряння, було не шкода.

«Де ж ви раніше були? Тільки коли вас, росіяни, це торкнулося особисто, страх за своїх дітлахів змусив нарешті вийти на вулицю і ви нарешті вийшли, ви нарешті кричите. А наших дітей вам шкода не було? А нашим дітям життя було не потрібне?! Ви спокійно 7 місяців спостерігали, як летять на нас бомби, як тисячами гинуть від рук ваших смердючих орків наші мирні люди, наші діти, наші люди похилого віку», — різко звернулася Оля до громадян росії.

Співачка дорікає їм за те, що обрали мовчазну позицію, а тепер отримують, що заслужили, через свою рабську позицію.

«Тож пожинайте плоди вашого довбаного мовчання та нездатності протистояти своєму кривавому вовкулаку, у якого апетит до м'яса ваших синів тільки розігрався. І тепер його не зупинити. Готуйте пакети. Ласкаво просимо до нас на могилізацію», — сказала Полякова.

Нагадаємо, в росії оголосили мобілізацію, чоловіки призовного віку раптово кинулися тікати з країни.

Сама Полякова зараз із доньками в Лондоні. Старша — Маша — вступила там до престижного музичного вишу, житиме у студентському гуртожитку.

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