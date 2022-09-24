Померла зірка культового фільму «Пролітаючи над гніздом зозулі» Луїза Флетчер

У п'ятницю, 23 вересня, у Франції померла відома американська актриса Луїза Флетчер. Їй було 88 років. Світову славу їй принесла одна роль — Флетчер зіграла сестру Мілдред Ретчед у культовому фільмі Мілоша Формана «Пролітаючи над гніздом зозулі». За цю чудову акторську роботу Луїза отримала премії «Оскар», «Золотий глобус» та BAFTA.

На церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії Флетчер сказала знамениті слова: «Іноді буває чудово, що тебе ненавидять». Справді, мільйони глядачів у всьому світі ненавиділи Мілдред Ретчед, яка для багатьох стала втіленням садизму та тиранії.

Луїза Флетчер народилася в Бірмінгемі, штат Алабама, 22 липня 1934 року в сім'ї глухонімих. Її батько був єпископальним священиком. Він заснував в Алабамі близько 40 церков для глухих.

Луїзу вчила розмовляти її тітка. Вона ж подарувала дівчинці любов до акторського мистецтва. Флетчер закінчила університет у Північній Кароліні та переїхала до Лос-Анджелеса. Її акторська кар'єра спочатку не складалася. Їй вдалося отримати невеликі ролі в серіалах «Меверік» та «Недоторканні». Однак багато акторів відмовлялися працювати з дебютанткою через її ріст — 178 см. Флетчер була вищою за своїх партнерів.

У 1960 році Луїза вийшла заміж, народила двох дітей і вирішила присвятити себе їхньому вихованню. Через 10 років з лишком її вмовив зніматися у своєму фільмі знаменитий режисер Роберт Олтмен. Флетчер зіграла у його кримінальній драмі «Злодії як ми» (1974 рік). Картина здобула високі оцінки критиків. А Луїзу відразу запросив Мілош Форман. «Пролітаючи над гніздом зозулі» викликав фурор у 1975 році. Глядачі та критики відзначали блискучу режисерську роботу, а також чудову гру Джека Ніколсона та Луїзи Флетчер.

Луїза Флетчер і Джек Ніколсон у фільмі "Пролітаючи над гніздом зозулі"

Актриса почала часто зніматися. Вона зіграла в багатьох популярних фільмах — «Та, що породжує вогонь», «Мозковий штурм», «Злиття двох місяців», «Кращі з кращих», «Блакитна сталь». Її останньою роботою в кіно стала роль у комедії «Начальниця», яка вийшла на Netflix у 2017 році.

Останніми роками актриса жила на півдні Франції.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть популярного американського актора Генрі Сільви. Його називали головним лиходієм Голлівуду.

241

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram