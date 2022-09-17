Помер головний лиходій Голлівуду актор Генрі Сільва

У п'ятницю, 16 вересня, стало відомо про смерть популярного голлівудського актора Генрі Сільви. Він помер у віці 95 років у Каліфорнії. Про це журналістам повідомив його син Скотт Сільва. Генрі помер у лікарні 14 вересня.

За свою кар'єру в кіно, яка тривала понад 60 років, Сільва зіграв більш ніж у 130 фільмах та серіалах. Йому давали переважно ролі лиходіїв — найманих убивць, босів злочинного світу, диктаторів. Актор заслужив на репутацію головного лиходія Голлівуду. Найдивовижніше те, що Генрі ніколи не повторювався. Йому вдавалося грати кожного нового персонажа інакше.

Точна дата народження майбутньої кінозірки не відома. За одними даними, Генрі Сільва народився 15 вересня 1928 року в Брукліні. За іншими — 23 вересня 1926 року. Сам він вважав за краще відзначати день народження 23 вересня.

Його батько був італійським іммігрантом. Мати приїхала до Нью-Йорка з Пуерто-Ріко. Вона мріяла про те, щоб її син зробив хорошу кар'єру — став листоношою. Генрі думав про інше. У 13 років він покинув школу і почав працювати. Спочатку чистив взуття, згодом став офіціантом. Це дозволило йому сплатити за навчання в Акторській студії Лі Страсберга в Нью-Йорку.

Спочатку йому давали невеликі ролі у вестернах. Сільва грав індіанців. Його дебют відбувся у 1952 році у знаменитій картині «Віва, Сапата!» з Ентоні Куїном та Марлоном Брандо. Потім йому дали зіграти мафіозі у кількох фільмах.

Здавалося, Сільва був приречений і надалі грати епізодичні ролі. Усе змінилося наприкінці 50-х.

«Якось я їхав своєю першою машиною бульваром Сансет у Лос-Анджелесі. Я тоді купив собі Chevrolet з відкидним дахом. Зупинився на світлофорі. І раптом чую: „Привіт, Генрі! Мені подобається те, що ти робиш у кіно…“ Уявляєте, це був Френк Сінатра!» — так згадував Сільва зустріч, яка змінила його життя.

Сінатра запросив молодого актора до себе додому. Вони поговорили. Генрі отримав невелику роль у фільмі «І підбігли вони» (1958). Потім Френк дав йому зіграти ще в кількох картинах, зокрема «Маньчжурський кандидат» та «Одинадцять друзів Оушена». До речі, через багато років Сільва зіграв невелику роль у ремейку цього фільму за участю Джорджа Клуні, Бреда Пітта, Метта Деймона та Джулії Робертс.

Кіностудії звернули увагу на Генрі. Продюсери та режисери переконалися в тому, що Сільва здатний грати у картинах найвищого рівня. Особливо йому вдавалися ролі мафіозі. Актор пізніше згадував, як справжні члени італійських злочинних кланів захоплювалися ним. «Звідки ти це знаєш? Як тобі вдається так грати нас?» — питали вони. «Я прожив дитинство та юність серед вас. Я чистив вам взуття!» — відповідав актор.

Найбільшою популярністю за участю Генрі Сільви користувалися бойовики «Команда Шарки» з Бертом Рейнольдсом, «Поза законом» з Жан-Полем Бельмондо, «Кодекс мовчання» з Чаком Норрісом, «Над законом» зі Стівеном Сігалом.

Роль у рімейку «Одинадцяти друзів Оушена» у 2001 році стала останньою у кар'єрі актора.

У Генрі залишилося двоє синів — Майкл і Скотт. Вони народилися у шлюбі Сільви з Рут Граф. Подружжя прожило разом 21 рік — з 1966 по 1987 рік.

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