Політолог та співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко вважає, що росія зробила все, щоб світ її роззброїв та позбавив залишків статусу СРСР

«Коли росія зникне, всім стане легше, — пише Юрій Романенко про свою сторінку в соцмережах. — володимир путін, схоже, робить все, щоб у росії не було жодного шансу відбитися. Не залишиться ані зброї, ані армії, ані технологій. Вибухне Кавказ, вибухне Поволжя, труситиме національні республіки. Росіяни зробили все, щоб весь світ їх роззброїв, позбавив залишків статусу СРСР і перетворив на резервацію для імбіцилів те, що залишиться від росії.

В'язниця народів здохне тупо через дрібну заздрість і злісний ресентимент, заради якого росіяни готові покласти добробут, якого ніколи не було в їхній історії. Це не вкладається в голові — як можна було злити все так швидко лише через те, що цілий народ вбив собі у голову, що він винятковий через факт наявності ядерної зброї та газу з нафтою.

Коли росія зникне, всім стане легше. Але найлегше буде росіянам. У ці дні багато хто з них починає розуміти, а у наступні місяці і роки зрозуміє ще більше, що тягар імперії для них нестерпний. Свого часу це зрозуміли британці та французи, а ще раніше іспанці, австрійці та німці. Все рано чи пізно закінчується.

Але це не означає, що після зникнення життя закінчується. Навпаки, життя може заграти новими досі невідомими барвами. Виявиться, що можна вкладати ресурси в дрібні побутові радощі, а не в ядерну чушку, потрясаючи якою люто лякати світ і переконувати самих себе в тому, що це і є велич.

Росіянам доведеться навчитися отримувати задоволення від наведення ладу у власному дворі, а не насильства над дітьми та жінками в окупованих країнах.

росії доведеться зжитися з думкою, що внутрішні проблеми вирішуються не окупацією інших країн, а системною роботою над своїми помилками. Визнанням цих помилок.

У цьому плані для росії Україна стала тією фатальною помилкою, яка вибила гнилі зуби напівдохлої російської імперії.

Тепер росія може зацінити, чим була для неї Україна. Бжезинський мав рацію, як імперія без України росія не може відбутися. Без України росія — просто азіатська орда у гіршому її розумінні, злегка вкрита європейським лоском. І як тільки цей лоск злітає, то там залишається тільки тупа звіряча злість та бажання все трощити на своєму шляху. росія так довго дивилася у прірву заперечення всього сущого, що перетворилася на Хімеру.

Прем'єр Індії Моді має рацію: у нашому епосі немає місця звіриним інстинктам. Нормальні країни не воюють просто тому, що вранці якесь х@йло встало не з тієї ноги і вирішило, що можна просто так взяти та зруйнувати життя кількох десятків мільйонів людей.

Тому росії кінець. Здаватися імперією та бути імперією — дві різні речі. Російські мужики, які тікають від військкомів, переконливо це доводять. Одна річ — зробити татуювання Z на жопі коханої (хоча, чи може бути кохання у зґвалтованого народу, хіба що дуже специфічне) самки, а інша справа, коли коханий путін заганяє тебе в позі Z гнити на дні окопа під Херсоном чи Лиманом.

Чим швидше росіяни приймуть свою долю, тим менш кривавим буде кінець їхньої імперії. Зовсім без крові вже не вийде. Занадто багато страждань принесла «в'язниця народів» сусідам та завойованим етносам. Але рано чи пізно усвідомлення має прийти, а світ має допомогти звільнитися від імперського тягаря народу, який надто бездуховний, щоб давати Всесвіту щось корисне. Російській нації доведеться перезбирати саму себе на менших територіях, із меншими ресурсами, як це зробили інші імперські народи. росії не уникнути цієї долі і доведеться її прийняти. А якщо не прийме, то зникнути, як зникла Ассирія, імперія монголів, держава Тимура та багато хто ще. Така невблаганна логіка історії. Хто не відповідає духу часу, той зникає".

Фото «Хвиля»

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