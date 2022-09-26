«Ромко, порибалив, а тепер настав час на фронт!»: Беленюк «викликав» пропутінського олімпійського чемпіона з Мальдів

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк, який жорстко опустив путіна та його шанувальників, із глузуванням звернувся до титулованого російського борця Романа Власова, закликавши того зав'язувати з відпочинком на Мальдівах і йти на фронт.

«Ромко, давай з Мальдів повертайся! Порибалив, а тепер час на фронт! Ті ж „своїх не кидаєш“, „zaродіну“, „zапрезидента“. Ті спортсмени, хто публічно підтримав цю війну, повинні показувати приклад, як батьківщину захищати, а не по Мальдівах рибалити», — написав Жан Беленюк.

Зазначимо, що 31-річний капітан військ національної гвардії росії Роман Власов — дворазовий олімпійський чемпіон Лондона-2012 та Ріо-2016, триразовий чемпіон світу, а також чотириразовий чемпіон Європи з греко-римської боротьби. Він один з небагатьох російських спортсменів, хто відкрито підтримав «спеціальну операцію з денацифікації».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Жан Беленюк втратив на війні товариша.

Фото Instagram

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