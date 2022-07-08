«Бункерна тварюка забирає найкращих»: олімпійський чемпіон Беленюк втратив на війні товариша

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який жорстко опустив путіна та його шанувальників у росії, поділився особистою трагедією.

Спортсмен повідомив, що на війні з рашистами загинув його товариш Ігор Пастух із Миколаєва. «У боях під Донецьком загинув наш товариш, борець із Миколаєва, майстер спорту Ігор Пастух. Особисто знайомий був із Ігорем. Ми однолітки, і багато спільних змагань провели разом свого часу. Розпач, смуток та розуміння, що ця бункерна тварюка забирає найкращих. Спочивай із миром, герою», — написав Жан Беленюк на своїй сторінці у Facebook.

Додамо, що у загиблого залишилася вдовою дружина Олена.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що окупанти розстріляли на блокпосту в Херсоні друга футболіста збірної України Віктора Коваленка.

338

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter