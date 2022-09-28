рф повинна бути виключена із Ради безпеки ООН за підрив системи міжнародної ядерної безпеки – ЦОР

Погрози РФ щодо застосування ядерної зброї проти України є порушенням Будапештського меморандуму, який є частиною Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, які тим самим руйнують систему міжнародної ядерної безпеки. На підставі того, що Будапештський меморандум передбачає надання допомоги Радбезом ООН, в тому числі на підставі погрози застосування ядерної зброї, РФ має бути виключена з Ради безпеки ООН, а в Україну спрямовані сили ООН для примусу рф до миру. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співпраці Україна-НАТО, Олександр Данилюк.

«росія своїми ядерними погрозами неядерній державі повністю знищила систему міжнародної ядерної безпеки, яку було окреслено Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ)», — заявив він.

Він нагадав, що Будапештський меморандум є частиною Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, агресія проти України у 2014 році мала вважатися саме замахом на міжнародну ядерну безпеку

«Але тоді вирішили „не ескалувати“. Не хочуть ескалювати і зараз. Хоча Будапештський меморандум чітко вимагає від членів Ради безпеки ООН надання Україні допомоги у разі агресії чи погрози агресії із застосуванням ядерної зброї. росія повинна бути виключена з Ради безпеки, а ООН мала б ухвалити рішення про проведення проти рф операції примусу до миру», — написав керівник ЦОР.

Він підкреслив, що застосування ядерної зброї щодо неядерної держави змусить неядерні країни створювати власну ядерну зброю.

«Технологічно нічого складного у цьому немає. У світі, де всі країни володітимуть ядерною зброєю, утримуватись від її застосування буде неможливо. Якщо дозволити Росії навіть погрожувати ядерною зброєю — це кінець ядерного табу», — підсумував Олександр Данилюк.

Раніше в парламенті Великобританії депутат, ексміністр фінансів та кадрової політики Північної Ірландії Семмі Вілсон заявив, що російська федерація має бути позбавлена права вето і виключена з Організації Об'єднаних Націй.

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