Приставав до футболістів: головний тренер європейської збірної потрапив у секс-скандал

Головного тренера збірної Мальти, 48-річного італійського фахівця Девіса Манджу, тимчасово відсторонено футбольною асоціацією країни від роботи з командою через звинувачення в сексуальних домаганнях до одного з гравців, повідомляє Time Malta.

Пізніше ще один футболіст заявив, що тренер дозволив собі непристойну поведінку сексуального характеру щодо нього. Розпочато розслідування.

Сам Манджа, котрий 2019-го одружився зі своєю давньою подругою Делією, відкинув звинувачення, заявивши, що залишає за собою подати до суду на ЗМІ, які публікуватимуть брехливу, на його думку, інформацію.

Зазначимо, що італієць тренує збірну Мальти з 2019 року, піднявши команду зі 184-го місця у світовому рейтингу ФІФА на 169-те. Раніше він став віцечемпіоном Європи з молодіжною збірною Італії, а також виграв Кубок Румунії з «Університатею». Також Девіс Манджа тренував в Італії «Палермо», «Спецію», «Барі», «Асколі» та інші клуби. До речі, під час роботи в Румунії він уже підозрювався у неналежному ставленні до гравців, але тоді йому все зійшло з рук.

Додамо, що в товариському матчі Мальта — Ізраїль (2:1), що відбувся 27 вересня, діями острів'ян керував помічник Манджі Давиде Маццотта.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що два відомі іспанські футболісти загриміли до в'язниці через секс-скандал.

Фото Malta Football Association

238

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram