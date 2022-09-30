Адвокати одного з найкрупніших девелоперів Київщини Андрія Мартинова звернулися до міжнародної спільноти, американських представництв для захисту вітчизняного бізнесу від безпідставних обшуків і блокувань з боку ДБР, передає УНН.

«Це грабіж», — експресивно прокоментував заслужений юрист України адвокат Микола Павленко низку надуманих, на його думку, безпідставних кримінальних проваджень на забудовника Андрія Мартинова.

Під час пресконференції в Національній спілці журналістів він розповів про ситуацію, що склалася навколо його клієнта.

«Мені прикро, що територіальне управління ДБР у м. Києві наслідує як методи грабіжників, так і їхні прийоми. Особливо прикро, що це відбувається тоді, коли наші представники влади і суспільства шукають засоби з усього світу, бо країна є реципієнтом зовнішньої допомоги. Паралельно з цим місцеві правоохоронні відомства вбивають все, що приносить дохід країні і створює робочі місця», — зазначив відомий юрист.

За його словами, наявність грошей у свідомості представників правоохоронців відіграє роль якоїсь віагри.

«До війни спроби заблокувати господарську діяльність забудовника успішно відбивалися. Не кожен захисник може похизуватися результатами, як відвід слідчого, відвід прокурора. Традиційною загрозою було зупинення структури, яка веде масштабне будівництво на Софіївській Борщагівці. Попри те, що в нас вистачає зовнішніх ворогів, гроші — сакральний символ, який не може залишити поза увагою Державне бюро розслідувань. Отримавши відмову у наданні будь-якої неправомірної вигоди, група осіб, прізвища яких я не буду називати, розпочала наступ на будівельний бізнес найбільшого будівельника в Київській області», — розповів адвокат.

Під час виступу на пресконференції Павленко наголосив, що олігархічно-кланова структура впивається своєю безкарністю, користуючись тим, що увага суспільства і влади прикута до фронту.

«В ухвалі про арешт йдеться про все, що рухається і не рухається. Я вжахнувся формулюванням підозри, яку висунули моєму клієнту. Складається враження, що ті, хто її робив, — люди, далекі від юридичної освіти. Було вжито формулювання „притягнуто забудовника за несплату податку з оборудок“. Даруйте, Податковий кодекс структурує податки, і не має там „податку з оборудок“. Можливо, це по Фрейду виникають питання у керівництва ДБР. Наразі сума потенційної шкоди, яка використовується як привід блокування господарської діяльності, надута, притягнута за вуха — в рази менше шкоди, яку спричинили арешти та перешкоджання бізнесу Мартинова», — підкреслив Павленко.

Нагадаємо, ДБР ініціювало питання щодо накладення арешту на майно підозрюваного Мартинова для відшкодування збитків державному бюджетові України. Зокрема, йдеться про понад 100 квартир, майже 80 нежитлових приміщень та понад 30 земельних ділянок.

«За наведених обставин ми вказали прізвища наших „героїв“, які вимагають через посередників грошові знаки, і спрямували відповідні листи, докази до відповідних органів. Я змушений був звертатися до іноземних інституцій, до Сполучених Штатів. Бо ця країна, яка є донором для нашої економіки, має знати „героїв“, які грабують воюючу країну зсередини, роблять все для того, щоб Україна перетворилася на дике поле. Борови в погонах не бачать інших горизонтів розвитку, окрім меж власного збагачення», — додав адвокат.

Слід зазначити, що Андрій Мартинов з початку військової агресії знаходився на території фактично активних бойових дій — у районі Софіївська Борщагівка, і допомагав рятувати окраїни Києва власними коштами та матеріалами. Він надавав благодійну допомогу, житло, одяг, прихисток людям, які постраждали в Бучі та Гостомелі.

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