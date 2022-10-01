Жерсть із Польщі: колишнього суперника Повєткіна «відключили» одним ударом (відео)

У Hala Sportowa im. Olimpijczykow у Ломжі (Польща) відбувся вечір боксу Suzuki Boxing Night 17, у головному бою якого у суперважкій вазі (понад 90,7 кг) зійшли два місцеві бійці — експретендент на титул чемпіона світу за версією WBC Анджей Вавжик (33 перемоги, 19 з них — нокаутом, 2 поразки), котрий не виходив на ринг цілих шість років, та Міхал Болоз (4 перемоги, усі — нокаутом, 4 поразки, 2 нічиї).

Поєдинок закінчився у 2-му раунді, коли 33-річний Полоз убивчим правим прямим у щелепу відправив 34-річного Вавжика у жорсткий нокаут.

Колишньому претенденту на титул чемпіона світу, який мало не вилетів за межі рингу, знадобилося втручання лікарів і певний час, щоб прийти до тями, після чого він привітав суперника з перемогою.

Зазначимо, що Анджей Вавжик раніше зазнав єдиної поразки в кар'єрі в бою зі знаменитим росіянином Олександром Повєткіним у 2013 році. На лютий 2017-го у поляка був запланував бій з чемпіоном світу за версією WBC американцем Деонтеєм Уайлдером, але Вавжик попався на допінгу і з того часу не виходив на ринг. Повернення вийшло провальним. Лише на 5 хвилин та 18 секунд.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний Мейвезер одним ударом вирубав бійця ММА у бою в Японії.

Фото KS

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