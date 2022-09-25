Легендарний Мейвезер одним ударом вирубав бійця ММА у бою в Японії: відео видовищного нокауту

Ексчемпіон світу у п'яти вагових категоріях, непереможний американський боксер 45-річний Флойд Мейвезер (50 перемог, 27 з них — нокаутом, жодної поразки), який побалував онука дуже дорогим подарунком, в рамках турніру Super Rizin у Сайтамі (Японії) провів виставковий бій проти місцевого бійця змішаних єдиноборств (ММА) Мікури Асакури (16 перемог, 3 поразки).

До честі японця, який має популярний у своїй країні канал на YouTube, він протримався проти легенди боксу майже два раунди і навіть вразив Мейвезера потужним правим хуком. Але все ж наприкінці другої трихвилинки американець нокаутував Асакуру.

До речі, одним із очевидців бою в Японії став легендарний філіппінський боксер Менні Пакьяо, який програв Мейвезеру сім років тому у найприбутковішому боксерському поєдинку в історії цього виду спорту.

Менні Пакьяо та Флойд Мейвезер

Нагадаємо, що один із найбагатших спортсменів в історії Мейвезер завершив професіональну кар'єру в 2017 році, але час від часу проводить виставкові бої, які приносять йому величезні гроші (лише за участь у пресконференції перед поєдинком із Асакурою американцю заплатили 1,5 млн доларів).

«Кілька мільйонів за хвилину. За цей бій я зароблю приблизно 15--20 млн доларів, — заявив перед поєдинком з Асакурою Флойд Мейвезер. — 20 мільйонів за дев'ять хвилин, непогано! Виставкові бої дають мені можливість мандрувати. Я завжди багато їздив світом, але зараз я розважаю людей по всій планеті. Я не зміг провести справжній бій у Японії, але їм подобається, коли я показую шоу. Вони люблять, коли я приїжджаю та виступаю.

Я заробляю на цьому величезні гроші. Але, як я вже казав, я не буду терпіти образи. Якби вони завдали якоїсь тілесної шкоди, мені довелося б повністю піти. Я не ставитиму себе в становище, в якому мене жорстоко б'ють. Поки що я не отримую таких ударів, я готовий проводити показові бої".

Флойд Мейвезер та Мікура Асакура

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що британський суперважковаговик Джо Джойс нокаутував новозеландця Джозефа Паркера і став претендентом на чемпіонський пояс Усика.

Фото jp.rizinff.com

271

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram