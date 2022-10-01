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Спорт

Український чемпіон Європи одружився з красунею зі Швейцарії: з'явилися весільні фото

20:07 1 жовтня 2022
Аїта Гаспарін та Сергій Семенов

Дворазовий призер чемпіонату світу, чемпіон Європи та володар двох золотих медалей всесвітніх Універсіад, знаменитий український біатлоніст Сергій Семенов, який пропустив два останні сезони через хворобу, зіграв весілля зі швейцарською біатлоністкою Аїтою Гаспарін.

Про те, що урочистості відбулися ще 23 вересня неподалік Цюриха, 28-річна кохана 34-річного українця повідомила на своїй сторінці в Instagram лише зараз. Нагадаємо, що Сергій зробив пропозицію Аїті ще влітку 2020 року.

Як відомо, володарка трьох медалей Кубка світу в естафеті та бронзова призерка чемпіонату Європи Аїта Гаспарін — молодша з трьох сестер-біатлоністок, які виступали за збірну Швейцарії. При цьому обидві сестри обраниці українця теж одружені зі спортсменами. Старша — 38-річна Селіна, яка володіє сімома (!) мовами, — одружена з російським лижником Іллею Черноусовим, а середня — 30-річна Еліза — з чеським біатлоністом Мартіном Яноушеком.

Знамениті біатлоністки сестри Гаспарін - Аїта, Селіна та Еліза

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна вийшла заміж та змінила прізвище.

Фото Instagram

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