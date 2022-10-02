Міла Куніс шокувала шанувальників несподіваним зізнанням про сімейне життя

Зірка Голлівуду Міла Куніс заявила журналістам, що в їхньому будинку з Ештоном Кутчером двері у всіх кімнатах завжди відчинені. «Зокрема в ванну», — наголосила 39-річна актриса.

Таке шокуюче зізнання уродженка Чернівців зробила в інтерв'ю E! News. «Я ніколи не думала, що зможу так жити, що не закриватимуся у ванній. Але це все наші діти. Вони і двох секунд не дають побути наодинці. Зачинені двері їх не зупиняють. Вони відразу починають тарабанити в них. Так ще гірше. Спочатку я лаялася, мене це виводило з себе. Потім Ештон сказав: „Та ну його! Просто не закривайся!“ Я спробувала, і полегшало. І ми в нашій сім'ї вирішили, що будь-які природні функції тіла, організму є стандартною нормою. У цьому немає нічого такого…» — заявила Куніс.

Міла одружена з Ештоном вже сім років. А мешкають вони разом із лютого 2014 року. Їхній старшій дочці Уайєтт 1 жовтня виповнилося вісім років. Синові Димитрію 30 листопада буде шість років.

Куніс не вперше шокуватиме шанувальників спірними подробицями сімейного укладу. Минулого року вона та Ештон разом брали участь у популярному подкасті Armchair Expert. Подружжя заявило, що дуже рідко повністю миються самі і також рідко купають своїх дітей.

«Якщо побачили на дітях бруд, тоді його треба змити. В решті випадків не варто на купанні загострювати увагу», — наголосила тоді Міла. Вона додала, що у квартирі, де вона жила у Чернівцях у дитинстві, гаряча вода була рідко. Тому вона не звикла часто приймати душ чи ванну. І не бачить у цьому сенсу. Безперечно, це не стосується інтимної гігієни. Це вони з Ештоном роблять регулярно і привчили дітей до такого порядку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Міла Куніс та Ештон Кутчер активно підтримують Україну та допомагають збирати кошти на допомогу нашій країні.

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