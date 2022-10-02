Настоятеля Києво-Печерської лаври зупинили на кордоні з церковними цінностями, – ЗМІ

Скандальний настоятель Києво-Печерської Лаври Павло попався на вивезенні за кордон церковного майна.

Про це повідомили низка місцевих ЗМІ, у тому числі і «Волиньпост» та «Номер один» .

Також повідомляється, що цією справою нібито займаються правоохоронці, проте офіційної заяви від них поки що не надходило.

На підтвердження своєї інформації ЗМІ публікують кілька фото, на яких зафіксовано перебування митрополита на пункті пропуску, проте не вказано, на якому, та в який час.

Огляд авто священнослужителя

За даними видань, Павла нібито було затримано під час спроби вивезення церковних цінностей.

Багажом були багато прикрашені ікони

При цьому документи на супровід церковного майна він виписав собі сам (!) як настоятель лаври.

Дозвіл на вивезення цінностей

На офіційному каналі Києво-Печерської Лаври з'явилося звернення митрополита Павла. Він підтвердив затримання на державному кордоні та обшуки його автомобіля та особистих речей. При цьому він заперечує вивезення церковного майна за кордон і запевняє, що ікони, що знайшли при ньому, були придбані в церковній лавці і не мають історичної цінності.

Митрополит Павло — архієрей Української православної церкви (Московського патріархату), митрополит Вишгородський та Чорнобильський, намісник Успенської Києво-Печерської лаври. Відомий своєю запеклою антиукраїнською позицією, любов'ю до дорогих автомобілів та небажанням дотримуватись правил дорожнього руху, через що митрополита прозвали в народі «Паша-Мерседес».

Нагадаємо, що митрополит Павло співав колишнього мера Києва Олександра Омельченка.

1470

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram