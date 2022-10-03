Боєць ММА зламав ногу об суперника та зазнав першої поразки в кар'єрі (відео)

Жахливою травмою для американця Річарда Паленсії завершився бій проти співвітчизника Сі Джея Гамільтона в рамках турніру зі змішаних єдиноборств (ММА) Bellator 286, що проходив у Лонг-Біч (штат Каліфорнія, США).

На початку другого раунду 32-річний Паленсія, який до цього здобув вісім перемог у професіональній бійцівській кар'єрі та не зазнав жодної поразки, пішов в атаку та вдарив своєю ногою об ногу суперника. Повернувшись у вихідну позицію, Річард відчув негаразд, а Гамільтон відразу звернув увагу судді на те, як неприродно підкосилася нога опонента в районі гомілки.

An unfortunate ending to the opening fight of the night



Tune in the #Bellator286 prelims, brought to you by @MonsterEnergy and fueled by @Mirabito .



https://t.co/zMdsHRAwvX pic.twitter.com/3YN6B6N5MP - BellatorMMA (@BellatorMMA) October 1, 2022

У підсумку Паленсію забрали з рингу на ношах та відправили до лікарні, де у бійця діагностували перелом малогомілкової та гомілкової кісток, і одразу же прооперували. Що стосується Гамільтона, то ця перемога стала для 35-річного спортсмена 13-ю у 22 проведених у октагоні поєдинках.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російський боєць ММА одним ударом зламав супернику п'ять ребер та пробив легеню.

Фото — скріншот із відео

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