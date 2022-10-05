У чому діди воювали: російським військовим видали «сучасні» онучі та «кирзаки»

Фраза «діди воювали» сьогодні для російських «чмобіків» (частково мобілізовані. — Авт.) заграла новими барвами. Адже росія-матушка настільки поважає, любить і пам'ятає радянський союз, що вирішила повною мірою поринути в минуле, заодно зануривши в нього й своє військо. Мабуть, саме тому майбутнім солдатам видали не лише озброєння тих часів, а й екіпірування. Щоправда, на думку українських військових, те, що видали «чмобікам» не варте й такого слова як екіпірування.

Власне, самі вояки вже записують відео, де скаржаться, що їм в XXI сторіччі, замість носків, видали… онучі. Годі й казати, що більшість з них до потрапляння в армію й гадки не мали, що ось ці звичайнісінькі ганчірки можуть слугувати носками. Проте любов до союзу вона така вимагає жертовності.

Цікаво, як довго солдат з натертими до крові ногами, вдягненими у незручні, холодні старі «кирзяки» зможе воювати на полі бою? Особливо, якщо врахувати, що скоро прийде зима і кирзові чоботи не дуже вже й зігрівають ноги, адже це не теплі берці, зшиті за усіма сучасними стандартам. Проте, співчуття до цих горе-вояк в українців не має. Боїтесь вийти на майдани та скинути путлєра — йдіть і вмирайте голі й босі!

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