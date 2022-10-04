«Половина з похмілля, тому на плацу має чергувати швидка допомога»: російські мобілізовані скаржаться на підготовку до війни

Життя російських «чмобіків», вони ж частково мобілізовані, які не встигли втекти з росії, буремне та непередбачуване. З імперським пафосом вони йдуть на війну з Україною, проте вже на етапі підготовки в так званих «учєбках» на них чекає чимало неприємних сюрпризів. Про будні «чмобіків» вони самі розповідають у своїх відео, знятих безпосередньо на навчаннях.

Так, у сюжеті, оприлюдненому в Telegram-каналі «ФАКТІВ», мобілізовані скаржаться, що половина присутніх не першої молодості, та ще й з похмілля, тому на плацу має чергувати швидка допомога, задля порятунку вояків. Також висловлюють невдоволення, мовляв їх не вдягли, не взули, автоматів не дали. Проте, якщо вони себе вважають «другою армією» у світі, то чому б з таким само успіхом їм не вважати, що марширування плацом — це реально крута підготовка до боїв з професійною, озброєною, зокрема сучасною технікою, українською армією?!

Звісно «друга армія» світу повинна мати все найкраще: від казарм, екіпірування до озброєння. Проте такою путінська армія є лише в уяві самих росіян, тому й пробудження від «пропагандистських казок» виявляється неочікуваним та бентежним. І це ще вони не дійшли до поля бою…

Нагадуємо про інтерв’ю «ФАКТАМ» політолога Кирила Сазонова «Стадо, що тікає від мобілізації — плоть від плоті росії. Вони будуватимуть невелику росію навколо себе, але в іншій країні».

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