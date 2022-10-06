У парламенті Швеції закликали вигнати рф з Ради Безпеки ООН та з організації в цілому

росія порушила все, що відстоює Організація Об'єднаних Націй, і має бути виключена як із Ради Безпеки ООН, так і з організації в цілому, інакше репутацію ООН буде повністю підірвано. Таку думку озвучив депутат парламенту Швеції (Ріксдага), представник Християнсько-демократичної партії, яка входить до коаліції, Магнус Якобсон.

«росія порушила все, що відстоює Організація Об'єднаних націй, тому я вважаю, що їх необхідно виключити з Ради Безпеки ООН. Звичайно, за правилами та документами ООН це не так просто, але як політик я повинен говорити, що вірно, а що ні. І моя позиція озвучена вище: все, за що бореться ООН, росія порушила, і якщо ми не зреагуємо — репутація ООН буде зруйнована повністю», — заявив політик.

За його словами, рф необхідно виключити з організації в цілому.

«Більше того, і я говорю це дуже категорично, не тільки з Ради Безпеки ООН, а з організації в цілому росія має бути виключена», — наголосив політик.

Раніше, керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співробітництва Україна-НАТО, Олександр Данилюк заявив, що погроза рф щодо застосування ядерної зброї проти України є порушенням Будапештського меморандуму, що становить частину Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, і тим самим руйнує систему міжнародної ядерної безпеки.

119

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram