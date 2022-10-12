Вперше в історії людства: НАСА святкує успіх зухвалої атаки астероїда за допомогою зонда

У вівторок, 11 жовтня, Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) заявило про успіх свого зухвалого експерименту — місії DART (Double Asteroid Redirection Test). Як повідомляли «ФАКТИ», 26 вересня зонд DART здійснив заплановане зіткнення з астероїдом Діморф. Метою цього проєкту вартістю 330 мільйонів доларів була зміна орбіти Діморфа.

І ось тепер керівник NASA Білл Нельсон заявив, що розрахунки вчених виявилися вірними. До зіткнення з зондом Діморф здійснював повний оберт навколо більшого астероїда Дідіма за 11 годин 55 хвилин. Після атаки зонда час обороту Діморфа скоротився до 11 годин і 23 хвилин. Раніше представники NASA говорили, що вважатимуть успіхом, якщо скорочення перевищить 73 секунди.

Нельсон підкреслив, що вперше в історії дослідження космосу людство змінило орбіту небесного тіла у вигляді контрольованого зіткнення з ним штучного об'єкта. Тестування можливостей захисту Землі від зіткнення з астероїдами та іншими великими тілами завершилося успішно.

«Ця місія показує, що NASA намагається бути готовим до всього, що „кине“ у нас Всесвіт. NASA також довело, що ми серйозні захисники планети. Це переломний момент для людства. Він демонструє прихильність до своєї справи виняткової команди NASA та наших партнерів з усього світу», — сказав Нельсон.

Запуск зонда DART було здійснено з космодрому Ванденберг у Каліфорнії 24 листопада 2021 року за допомогою ракети-носія Falcon 9.

Точніші дані про зміну орбіти Діморфа має надати спеціальна місія Європейського космічного агентства (ESA). Проєкт отримав назву Hera. Старт заплановано на 2024 рік.

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