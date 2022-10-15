Шокуюче відео: шедевр Ван Гога «Соняшники» зазнав атаки вандалів у Лондоні

У п'ятницю, 14 жовтня, у Національній галереї у Лондоні було здійснено акт вандалізму. Його жертвою стала знаменита картина Ван Гога «Соняшники».

«Незабаром після 11 ранку до зали номер 43 Національної галереї увійшли двоє людей. Пара приклеїла руки до стіни поряд з картиною Ван Гога „Соняшники“ (1888), попередньо хлюпнувши на неї червоною субстанцією — мабуть, томатним супом», — йдеться у заяві музею.

Це справді був консервований томатний суп. Вилили його на шедевр світового живопису дві активістки руху Just Stop Oil («Зупиніть нафту»). Ця раніше маловідома група захисників довкілля останнім часом голосно заявила про себе у Великій Британії. Екоактивісти перегороджують дороги, заважають роботі громадського транспорту, перевезенню вантажів, проїзду приватних автомобілів. Вони вже кілька разів блокували Трафальгарську площу в центрі Лондона та площу перед парламентом. Дії Just Stop Oil викликають невдоволення простих британців та призводять до масових заворушень.

Акт вандалізму в Національній галереї здійснили 21-річна Фібі Пламмер та 20-річна Анна Голланд. Дівчата прийшли до музею у футболках із символікою Just Stop Oil. Вони підійшли до «Соняшників», відкрили банки з томатним супом та облили їм картину. Після цього густо вимазали руки клеєм і притиснули їх до стіни по обидва боки шедевра Ван Гога.

Поліція прибула за кілька хвилин. Поки екоактивісток віддирали від стіни, вони вигукували: «Що вас більше турбує — захист якоїсь картини чи захист людей та нашої планети? Що цінніше — мистецтво чи життя? Може, мистецтво цінніше за їжу? Цінніше справедливості?»

Одна з дівчат також кричала, що з початку року ціни на нафту та інші енергоносії злетіли на таку висоту, що у світі з'явилися «мільйони голодних сімей, які замерзають, які не можуть собі дозволити навіть розігріти банку супу».

Фібі та Анну поліція у результаті затримала. Співробітники музею зняли картину зі стіни та забрали. «Соняшники» повернулися на місце через шість годин. Керівництво Національної галереї заявило, що постраждала лише дерев'яна рама. Сама картина, на щастя, залишилася цілою. Її врятувало спеціальне захисне скло.

У 1888−1889 роках Ван Гог написав сім картин «Соняшники». Він хотів прикрасити ними будинок у місті Арль у Франції перед приїздом свого друга Поля Гогена. Ця серія картин сьогодні є однією з найвідоміших у творчості Ван Гога. П'ять полотен виставлено у музеях різних країн світу. Ще одне знаходиться у приватній колекції. Сьому картину було знищено під час Другої світової війни.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що відомий британський художник Дем'єн Герст приступив до спалення колекції картин Currency. Він має намір знищити близько 5 тисяч своїх творів у сумі 11 мільйонів доларів.

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