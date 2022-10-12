Безумець чи геній: знаменитий художник Дем’єн Герст спалює свої картини вартістю 11 млн доларів

У вівторок, 11 жовтня, всесвітньо відомий британський художник Дем'єн Герст приступив до спалення власних картин. Він має намір зрадити вогню кілька тисяч робіт, загальна вартість яких становить щонайменше 11 мільйонів доларів! Герст палитиме їх щодня — до 30 жовтня включно.

Весь процес відбувається у присутності десятків фотографів та журналістів та транслюється онлайн. Дем'єн у сріблястому комбінезоні з чорними підтяжками спочатку демонструє свідкам картину, потім кидає її у вогонь. Акт спалення організовано в одній із британських художніх галерей. Там встановили спеціально зроблені для цієї епатажної акції каміни.

Що ж затіяв один із найуспішніших сучасних художників у світі? Невже Герст збожеволів?

Дем'єн запевняє, що з ним усе гаразд. Він лише виконує свої зобов'язання перед покупцями колекції картин Currency («Валюта» або «Гроші»). Колекція була створена у 2016 році. Художник замовив для неї папір, виготовлений вручну. Герст писав картини емалевою фарбою.

Загалом до колекції увійшли 10 тисяч робіт. Кожна з них має унікальний номер, назву, друк та підпис художника. Саме це і показує тепер Дем'єн свідкам, щоб ті переконалися у спаленні оригіналів.

У 2021 році Герст виставив колекцію на продаж. У цьому йому допомагала лондонська виставкова галерея Newport Street. Поціновувачам сучасного мистецтва пропонувалося купити картини або в оригіналі (тобто в їхньому паперовому вигляді), або у вигляді NFT-токенів.

NFT — це картини або будь-які інші твори, які створюються за допомогою технології блокчейну, як біткоїн та інші криптовалюти. Попри повну невизначеність цього напряму на даному етапі, багато колекціонерів охоче купують цифрові токени. І вони коштують чималих грошей, хоч фактично є лише цифровою копією реального об'єкта. Водночас кожен такий токен унікальний, як той самий біткоїн. Скопіювати його неможливо.

Як повідомив представник галереї Newport Street, всю колекцію Currency було продано. Причому 5149 картин покупці придбали у паперовому вигляді, а 4851 колекціонери побажали отримати у вигляді NFT-токенів. Кожна з цифрових копій була продана за ціною щонайменше 2 000 доларів.

Герст перед початком торгів пообіцяв, що знищить оригінали картин, які куплять у вигляді токенів. Саме це він тепер робить.

«Багато хто думає, що я палю твори мистецтва на мільйони доларів, але насправді це не так. Я просто завершую перетворення цих робіт на NFT, спалюючи їх фізичні версії. Цінність мистецтва — цифрового чи аналогового — взагалі важко визначити, але вона не буде втрачена. Вона переходить у форму NFT одразу після спалення оригіналу», — заявив художник.

Герст запитав, що він відчуває, відправляючи власні твори у вогонь. «Мені сподобалося. Було краще, ніж я очікував», — зізнався Дем'єн.

Першого дня Герст відправив у вогонь тисячу картин. Його дії викликали у Британії суперечливу реакцію. Одні захоплюються сміливістю та сучасними поглядами художника, інші впевнені, що він остаточно відірвався від реальності.

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