Вибух на шахті: загинуло 28 людей, ще 49 залишаються під землею на глибині 300 метрів

Вночі 15 жовтня на півночі Туреччини сталася трагедія. На шахті у місті Бартин пролунав потужний вибух. За останніми даними, загинули 28 людей.

Вранці 15 жовтня міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа розповів на пресконференції, що під час вибуху під землею на глибині 300 метрів перебували 110 шахтарів. Загинули 28 людей, 11 перебувають у лікарні із тяжкими травмами. У шахті залишаються 49 гірників. Вони заблоковані. Працюють рятувальники.

Решту вдалося підняти на поверхню, і вони відбулися невеликими травмами. Після надання медичної допомоги їх відпустили додому.

Причиною вибуху стало скупчення метану.

У 2014 році метан призвів до жахливого вибуху на шахті в місті Сома. Тоді загинуло понад 300 турецьких гірників. Це стало найбільшою катастрофою на шахті історія країни.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про масштабну пожежу на шахті в Кузбасі. У листопаді 2021 року там загинула 51 особа.

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