Загальні втрати росіян в Україні вже становлять майже 65 тисяч убитих військових, але, схоже, навіть цифра втрат у сто тисяч не стане тією межею, яка нажахає кремль і змусить відмовитися від своїх злочинних задумів.



Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 234-го дня війни.



«Загальні втрати ворога лише вбитими вже наближаються до 65 тисяч. Стільки громадян росії віддали своє життя за можливість купки людей у кремлі ігнорувати реальність. І з того, як іде російська „могилізація“, можна сказати, що і 100 тисяч загиблих громадян росії не спонукатимуть Кремль про щось задуматися», — сказав український лідер.



Президент України впевнений, що лише реальні перемоги ЗСУ, лише реальний захист вільним світом самого себе від російського терору та шантажу, лише повне витіснення окупантів з української землі та демонтаж агресивних можливостей держави-терориста можуть стати шляхом до миру.



«Мир стане можливим тоді, коли для росії стане неможливим її терор», — резюмував глава української держави.

Раніше Зеленський вкотре заявив, що Україна обов'язково звільнить усі свої території та поверне все, що належить їй по праву. росія не має шансів перемогти у цій війні.

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