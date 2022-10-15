У росії ще є люди та зброя, але вона вже в атмосфері поразки та безнадійності, — Зеленський

Підводячи підсумки святкового дня 14 жовтня президент України Володимир Зеленський зазначив, що з нагоди свята державними нагородами відзначені 483 бійці.

«Минає цей день — 14 жовтня, наше свято. Свято всіх захисників і захисниць України, Покрова. День козацтва. 233-й день нашої повномасштабної оборони у війні за свободу для України. Сьогодні мав честь вручити „Хрести бойових заслуг“ і ордени „Золота Зірка“ нашим героям. Загалом з нагоди свята державними нагородами відзначені 483 бійці. 15 присвоєно звання Героя України», — заявив він.

Володимир Зеленський вкотре заявив, що «нікого й нічого українського не залишимо ворогу».

«Звільнимо все своє. Повернемо все, що належить нам по праву. Ми знаємо з вами, що ми можемо це зробити. І ми маємо це зробити. Так обов'язково буде. Маємо повернути мир. І зробимо це. Маємо забезпечити нашій державі історичну перемогу. І це буде. Погляньте, як занепокоєний ворог. Послухайте, що і як запитують у керівника цих терористів, коли він все ж таки виходить до людей, до журналістів. Росія вже в атмосфері своєї поразки, вже в атмосфері безнадійності для себе. У них ще є люди, яких вони кидають в атаки. У них є зброя, ракети й „Шахіди“, які вони застосовують проти України. У них поки що є можливість тероризувати наші міста й усіх європейців, шантажувати світ. Але в них немає шансів. І не буде. Бо Україна рухається вперед», — наголосив він.

Президент також повідомив, що в областях тривають відновлювальні роботи після нещодавньої серії російських терористичних ударів.

«У більшості регіонів відновлена технічна можливість постачання електрики. Хоча в деяких містах і районах енергетики ще змушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень. 15 обʼєктів, які російські терористи хотіли знищити, вже відновлені повністю. Відновимо й усі інші. Звертаю вашу увагу, шановні українці: будь ласка, все ще потрібно свідомо обмежувати споживання електрики у пікові години, щоб уся енергосистема працювала стабільно. Це також елемент захисту нашої держави», — зазначив Зеленський.

Як писали «ФАКТИ», раніше «Укренерго» відмовилося від графіків відключення світла у регіонах.

Фото Офісу президента України

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