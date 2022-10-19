Українець Коростильов став чотириразовим чемпіоном світу

24-річний українець Павло Коростильов став чемпіоном світу зі стрільби зі стандартного пістолета з 25-метрової дистанції на першості, що проходить у столиці Єгипту — Каїрі.

Наш співвітчизник із результатом у 585 балів випередив у фіналі німця Крістіана Райтца (575) та Віджайвіра Сідху з Індії (574), завоювавши в підсумку «золото». Зазначимо, що уродженець Львова став найкращим у світі вже вчетверте — раніше він завойовував нагороду найвищої проби у 2014-му в іспанській Гранаді (у командних змаганнях зі стрільби зі стандартного та центрального пістолета з 25 метрів) та у 2018-му у корейському Чханвоні (у стрільбі зі стандартного пістолета з 25 метрів).

Додамо, що це «золото» стало першим для збірної України на світовій першості в Каїрі. Раніше той же Коростильов став бронзовим призером у стрільбі з пневматичного пістолета з 10-метрової дистанції, Дар'я Тихова та Сергій Куліш завоювали «срібло» у стрільбі з гвинтівки лежачи з 50 метрів, Віктор Банькін став бронзовим призером у стрільбі з пістолета з 50 метрів, а юніорська чоловіча команда (Іван Ткаленко, Олексій Вятчин та Данило Гриник) стала віцечемпіонами світу у стрільбі з гвинтівки з 50 метрів із трьох позицій.

Зазначимо, що чемпіонат світу триватиме у столиці Єгипту до 25 жовтня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Богдан Колмаков став у Токіо чемпіоном світу з паркуру.

12

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram