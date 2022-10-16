Українець Колмаков став у Токіо чемпіоном світу з паркуру: відео «золотого» фіналу

24-річний український паркурист Богдан Колмаков продовжив серію переможних виступів цього року.

Після тріумфів на Всесвітніх іграх у США в липні та Кубку світу в Болгарії у вересні уродженець Олександрії завоював у Токіо «золото» чемпіонату світу з паркуру, що проводився вперше в історії.

Нашому співвітчизнику знову не виявилося рівних у змаганнях на швидкість подолання дистанції. У фіналі Богдан показав час 25,25 секунд, випередивши італійця Андреа Консоліні, що став другим, на 0,59 секунди. Додамо, що третім став голландець Тангі ван Схіген із результатом 26,37 сек.

Відео фіналу (з 1:28:55)

Додамо, що паркур — це фізична дисципліна, в якій тренується подолання будь-яких перешкод на своєму шляху за допомогою пристосування своїх рухів до навколишнього середовища. Цей вид спорту поєднує в собі особливу філософію, гімнастику, легку атлетику та білдерінг.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що титулована українка Людмила Лузан в один день виборола «золото» та «срібло» чемпіонату світу з веслування на байдарках та каное.

116

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram