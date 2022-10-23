Колишній футболіст збірної Японії помер у 32 роки

Екснападник збірної Японії з футболу Масато Кудо пішов із життя у віці 32 років через ускладнення після операції на головному мозку. Останнім часом форвард виступав на батьківщині за команду третього дивізіону чемпіонату країни «Тегевахаро Міядзакі».

На початку жовтня Кудо діагностували гідроцефалію (скупчення рідини у шлуночках головного мозку), і він був госпіталізований.

За роки кар'єри Масато Кудо, який забив на клубному рівні 116 голів, встиг пограти в кількох японських командах, а також в американській лізі MLS за канадський «Ванкувер Уайткепс» та в австралійській А-лізі за «Брісбан Роар». У футболці збірної Японії нападник провів чотири матчі та забив два м'ячі, ставши у її складі бронзовим призером Азіатських ігор.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний футболіст збірної Латвії помер у 43 роки.

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