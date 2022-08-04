«Я сидів лише раз»: легендарний футболіст збірної Латвії помер у 43 роки (відео)

Один з легендарних футболістів збірної Латвії Андрейс Рубінс помер на 44-му році життя, інформує офіційний сайт федерації футболу країни. Причина смерті не повідомляється.

За роки кар'єри півзахисник виступав за англійський «Кристал Пелас», російський «Спартак», а також клуби Латвії, Швеції та Азербайждану. У складі «Сконто» він став дворазовим чемпіоном та володарем Кубка Латвії, у футболці «Спартака» — віцечемпіоном Росії, а в лавах «Інтера» — чемпіоном Азербайджану, повісивши бутси на цвях в 2013 році у віці 33 років. Подивіться лише, який гол-красень забив Рубінс за «Кристал Пелас» в Англії у ворота «Лестера».

У складі збірної Латвії Андрейс Рубінс провів цілих 117 поєдинків (забив 10 м'ячів), поступаючись за цим показником лише Віталійсу Астаф'єву (167 матчів). Більше того, футболіст, який грав на Євро-2004, виходив на поле у футболці національної команди у 59 (!) зустрічах поспіль.

Андрейс Рубінс виходив на поле у 59 поспіль матчах збірної Латвії

Торік вийшла автобіографія колишнього футболіста під назвою «Я сидів лише раз», де він розповів не тільки про спортивні перемоги, а й про темний період свого життя, коли довелося балансувати на краю кримінального світу (у юності Рубінс потрапив у погану компанію, опинився у в'язниці і, як зізнавався сам гравець пізніше, від постійного перебування за ґратами його врятував футбол).

Знаменитий футболіст встиг написати автобіографічну книгу

За 15 років у професіональному футболі Андрейс Рубінс заробив хороші гроші, щоправда, розумно розпорядитись накопиченнями колишній футболіст не зумів. Він вклав величезні кошти в проект нерухомості, який виявився невдалим. Також гравець позичав гроші добре відомим людям у латвійській футбольній спільноті, які не вважали за потрібне повертати їх. Потім у футболіста розпочалася депресія, довелося продати будинок, а його номер телефону було заблоковано за несплату.

Торішнього серпня Рубінс у складі Легенд футболу Латвії грав у Ризі проти Легенд світового футболу в матчі, присвяченому 100-річчю Латвійської федерації футболу, забивши єдиний гол господарів поля.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний футболіст Уве Зеєлер, який заслужив за життя унікальний пам'ятник.

Фото Baiba Aprāne/LETA

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