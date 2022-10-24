Зірка Формули-1 Фернандо Алонсо потрапив у дику аварію на Гран-прі США (відео)

Ексчемпіон світу, знаменитий гонщик Фернандо Алонсо, який оголосив у 2020-му про повернення до Формули-1, став учасником моторошної аварії під час етапу в США.

На 22-му колі гонки канадець Ленс Стролл з «Астон Мартін» на швидкості влетів у болід дворазового чемпіона світу. Від удару автомобіль Алонсо відкинуло вбік, він врізався у відбійник, став дибки і ледь не перекинувся.

Незважаючи на аварію, 41-річний іспанець, на відміну від суперника, зумів дістатися фінішу та завершив гонку на сьомій позиції. За іронією долі, Алонсо та Стролл наступного сезону разом виступатимуть за одну команду — «Астон Мартін».

Нагадаємо, що переможцем Гран-прі США став Макс Ферстаппен, який вийшов на трасу вже у статусі чинного дворазового чемпіона світу. А команда нідерландця «Ред Булл» достроково гарантувала собі перемогу в Кубку конструкторів.

Зазначимо, що Алонсо проводить у Формулі-1 19-й сезон. До переходу в «Альпін» він виступав за команди «Рено», «Макларен» та «Феррарі». Двічі, 2005-го та 2006-го, у статусі пілота «Рено», іспанець ставав чемпіоном світу. Після закінчення сезону-2018 Фернандо залишив Формулу-1, але в середині 2020-го оголосив про своє повернення і минулого сезону фінішував у загальному заліку на 10-му місці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитого гонщика Фернандо Алонсо збила машина.

Фото F1

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