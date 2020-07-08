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Звездный пилот, прервавший гегемонию Шумахера, возвращается в Формулу-1: сеть не в восторге (фото, видео)
Команда Формулы-1 Renault официально подтвердила заключение контракта с двукратным чемпионом мира (и трехкратным вице-чемпионом) 38-летним испанским пилотом Фернандо Алонсо, который вернется на трассу в сезоне-2021.
«Renault — это моя семья, здесь мои лучшие воспоминания и два чемпионских титула, — цитирует гонщика пресс-служба команды. — Но теперь я смотрю в будущее. Я возвращаюсь в команду, которая дала мне шанс в начале карьеры, а теперь позволяет вернуться на высший уровень.
Я разделяю принципы и амбиции проекта Renault. Прогресс команды прошедшей зимой дает уверенность в достижении целей на 2022 год. А я поделюсь своим гоночными опытом со всеми, от инженеров и механиков до своего напарника. Команда хочет вернуться на подиум. Я тоже".
Как известно, знаменитый гонщик, выигравший 32 этапа Гран-при, объявил о завершении карьеры в конце 2018 года после 18 (!) сезонов в Формуле-1 и 97 подиумов. Он выступал за Renault, Minardi, McLaren и Ferrari. Именно в составе Renault Алонсо в 2005 году прервал пятилетнюю гегемонию знаменитого немца Михаэля Шумахера, став на тот момент самым молодым чемпионом в истории Формулы-1.
В 2005 году Фернандо Алонсо положил конец пятилетней гегемонии в Формуле-1 Михаэля Шумахера
После ухода из F1 Фернандо Алонсо стал победителем гонки «24 часа Ле-Мана», а также завоевал титул чемпиона мира в гонках на выносливость.
Кстати, многие в сети радостью восприняли новость о возвращении легенды Формулы-1. Но далеко не все, ведь на момент возвращения на трассу Алонсо будет почти 40 лет.
«Это не более чем мое мнение, но Формула-1 должна привлекать талантливую, энергичную, голодную молодежь. Представьте, что в 2007 году McLaren вызвал бы с пенсии Мику Хаккинена. И мы не увидели бы гениального Льюиса Хэмилтона. Возвращение Алонсо закрывает для кого-то дверь в Формулу 1. Он великий чемпион, но жизнь не стоит на месте», — написал британский телеведущий и комментатор Джейк Хамфри,
«В 2021 году Фернандо Алонсо стукнет 40 лет. Пилоты в возрасте за сорок выиграли 1 (один!) Гран-при из последних 834, состоявшихся в течение полувека. Эту победу одержал Найджел Мэнселл в Аделаиде в 1994 году. Причем в составе команды, которая в этот момент одержала третью подряд победу в Кубке конструкторов», — отметил специалист по гоночной статистике Шон Келли.
Кстати, несколько лет назад в родном городе Фернадо Алонсо — Овьедо открыт музей его имени, основная коллекция которого состоит из машин, на которых гонщик выступал в разные годы, костюмов и шлемов (более 300 уникальных предметов, принадлежащих легендарному испанцу). Снимался гонщик и в кино. Его талант актера можно увидеть в фильме «Гонки-2».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стартовый этап Формулы-1 в сезоне-2020 выиграл финский пилот Вальттери Боттас.
Фото motorsport.com13
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