У росії до залякування світу українською «брудною бомбою» підключився голова генштабу: в НАТО відреагували

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що росія не повинна використовувати помилкові заяви про «брудну бомбу», яку нібито готує Київ, як привід для ескалації війни в Україні.

Про це генсек повідомив в інтерв'ю Politico 24 жовтня у штаб-квартирі альянсу в Брюсселі.

Коментарі очільника НАТО пролунали після того, як міністр оборони росії Сергій Шойгу заявив своїм британським, французьким і турецьким колегам у вихідні, що Україна може готуватися до використання «брудної бомби» — пристрою, в якому звичайні вибухові речовини поєднуються з радіоактивними матеріалами.

У понеділок, 24 жовтня, голова генштабу російської армії Герасимов провів телефонну розмову з американським колегою Міллі на тему «провокацій з боку України із можливим застосуванням «брудної бомби», як про це повідомляють росЗМІ.

Невдовзі після цього російське МЗС оприлюднило звернення до Заходу з таким змістом: «Безглуздо ігнорувати попередження москви про можливу ядерну провокацію Києва, Заходу не слід вимірювати ширину червоної лінії».

У зв'язку з ядерною істерією путінського режиму генсек НАТО сказав: «Абсурдно говорити, що Україна застосує „брудну бомбу“ на власній території, за звільнення якої так уперто бореться»

Єнс Столтенберг також повідомив, що НАТО стурбоване тим, що нинішня риторика росії може бути частиною її давньої моделі поведінки: «Що нас непокоїть, так це те, що це частина моделі, яку ми бачили раніше у росії — в Сирії, а також на початку війни або безпосередньо перед початком війни у лютому. І це те, що росія звинувачує інших у тому, що вони мають намір зробити самі».

Раніше американський історик і філософ Тімоті Снайдер заявив, що у діях росії є чіткі докази геноциду щодо України. Але світ втрачає чутливість до жахливих дій кремля, і починає чекати на щось ще більше як доказ геноциду.

Фото з Вікіпедії

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