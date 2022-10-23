росія попередила Європу про можливе застосування ядерної зброї в Україні

Міністр оборони росії Сергій Шойгу 23 жовтня по черзі зателефонував своїм колегам із Франції та Туреччини, щоб розповісти їм про «брудну бомбу», повідомляє ВВС News.

Про те, що Україна нібито планує висадити в повітря на своїй території якусь «брудну бомбу», тобто звичайний боєприпас, при вибуху якого в атмосферу потрапляють радіоактивні речовини, або малопотужний ядерний заряд, у неділю вранці несподівано написало російське державне агентство РИА Новости.

Воно при цьому послалося на «джерела, що заслуговують на довіру, в різних країнах — у тому числі в Україні», не надавши жодних інших підтверджень. РИА Новини написало, що йдеться про провокацію з метою звинуватити росію у застосуванні зброї масового ураження.

«З різних джерел стало відомо, що під керівництвом західних кураторів Київ уже розпочав практичну реалізацію цього плану. Керівництву Східного гірничо-збагачувального комбінату, розташованого в місті Жовті Води Дніпропетровської області, а також Київського Інституту ядерних досліджень, поставлене завдання виготовити ту саму „брудну бомбу“. Роботи над нею вже перебувають на завершальній стадії. Водночас за дорученням Володимира Зеленського співробітники Офісу президента України з його близького оточення здійснюють негласні контакти з представниками Великобританії щодо можливої передачі київській владі компонентів ядерної зброї», — йдеться у повідомленні російських пропагандистів.

Також Шойгу провів телефонні переговори із міністром оборони Великобританії Беном Уоллесом. Він довів до британського колеги занепокоєння можливими провокаціями з боку України із застосуванням «брудної бомби».

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що заяви російського міністра оборони Сергія Шойгу про нібито підготовку України до підриву «брудної бомби» — передбачуваний абсурд, пише LIGA.net.

«Абсолютний і цілком передбачуваний абсурд у виконанні суб'єктів, які, як і раніше, продовжують вірити в те, що можна нахабно брехати — і в це хтось повірить», — заявив Подоляк.

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко вважає, що «в умовах тотального фіаско в зоні бойових дій та неможливості впливати на ситуацію іншим шляхом, окрім як терором цивільного населення росія не може застосовувати інших методів тиску на владу України, окрім як терористичні».

«За весь період повномасштабного вторгнення в Україну росія вже не раз намагалася звинуватити нашу країну у своїх же злочинах, що є примітивною методикою самовідбілювання. Але іншої, у примітивної російської пропаганди, що ґрунтується на нацистських практиках, лише трохи видозмінених у період СРСР, у них просто — нема. А тому, не виключено, що дана масова рефлексія російських інформаційних майданчиків може бути наслідком підготовки до якогось терористичного акту, який поза увагою міжнародної громадськості не залишиться. Саме тому примітивний пропагандистський механізм знову заскреготав», — вважає він.

Як писали «ФАКТИ», неанонсований візит міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса до США в останню хвилину пов'язаний із побоюваннями, що зростають, що президент росії володимир путін готовий застосувати ядерну зброю.

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