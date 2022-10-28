Форма стала іншою, але суть не змінилася: Зеленський порівняв рашистів із фашистами

З часом спогади про страшну війну минулого століття почали ставати реальністю.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення за підсумками 246 дня війни в день звільнення України від фашистських нацистів 28 жовтня. Він провів паралелі між рашизмом та фашизмом.

«Зло, яке, здавалося, 1945-го було остаточно переможено і спалено вщент, через 80 років відроджується з попелу. Стає на ноги. Стає можливим. Як це сталося? Непомітно. І дуже швидко. Як одна доба змінює іншу. Миттєво. Новий день і нове зло настають миттєво», — зазначив він.

За словами Зеленського, нове зло увірвалося у наше життя непомітно: сусід став агресором. Агресор — терористом. А нацизм став прикладом для наслідування: «Він може прийти в новій масці, з новими гаслами, але з тією ж метою. На жаль, ми знаємо про це не за книжками. Знаємо, як зло може увірватися в твою домівку у минулому сторіччі та вісім років та вісім місяців тому: порушити західні кордони або прийти з півночі, сходу та анексованого Криму, обстрілювати мирні міста фугасними бомбами або крилатими ракетами».

Ворог минує ДніпроГЕС та захоплює Запорізьку АЕС. Скидає бомби на Червоний Хрест чи об'єкти з написом «Діти». Краде зерно за «Хунгерпланом» і створює загрозу голоду всій планеті.

«Форма зла стала іншою, але сутність залишилася незмінною. Зло завжди починає однаково. Загарбники називають себе визволителями. Вторгнення своєї армії — самозахистом. Як і 80 років тому, український народ стає на оборону рідної землі. І ворожий план бліцкригу стає провалом», — упевнений Володимир Зеленський.

Зло завжди діє однаково. Вбиває цивільне населення, запевняючи, що б'є лише по військовим об'єктам. Влаштовує блокади та фільтраційні табори.

Але рано чи пізно про військові злочини стає відомо. Реакція світу стає болісною. Політика умиротворення стає жорсткою протидією. Становище зла стає цугцвангом. Тож зло завжди закінчує однаково. Окупант стає капітулянтом. Загарбник — утікачом. Військові злочинці стають підсудними, агресія — вироком. Руйнування стають репараціями. Ворожа техніка стає музейними експонатами.

«День визволення України від нацистів у 247 день нашої боротьби стає символом: результатом нашої боротьби неодмінно стає визволення нашої України. Захоплена територія стає вільною. Так завжди було у минулому, так точно буде у майбутньому. У майбутньому Херсон, Донбас, Луганськ, Крим. Бо завжди наша земля стає вільною. Опір стає гордістю. Боротьба стає перемогою. А Україна стає єдиною!» — упевнений президент України.

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Фото ОПУ

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