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Суспільство та люди

«Основою умовою є номер PESEL»: українцям спростили купівлю машин у Польщі

20:15 28 жовтня 2022
купівля машини у Польщі

Для громадян України, котрі офіційно влаштовані на роботу або відкрили бізнес у Польщі, є гарна новина. Відтепер вони можуть взяти в оренду, лізинг або придбати автомобіль в кредит, про це повідомляє портал для українців у Польщі:

«Спрощені умови започаткували для того, аби заохотити українців більше купувати автомобілі. А все тому, що ринок продажів у країні впав, замовлень у дилерів поменшало. А серед громадян України, які перебувають в Польщі, є попит на нові авто. За останніми даними, українці, які планують придбати машину, найчастіше обирають лізинг (70%). Тож польський ринок відреагував на їхні потреби. Особи, які розпочали підприємницьку діяльність у Польщі чи працюють по трудовому або іншому договорі, можуть мати зобов’язання перед польськими банками чи лізинговими компаніями. Це означає, що вони можуть взяти в лізинг, орендувати або купити автомобіль у кредит».

Відомо, що основою умовою є номер PESEL. Також позитивний вплив має кредитоспроможність. Тому при подачі заявки варто надавати інформацію, що підтверджує дохід у Польщі, наприклад, бухгалтерські документи чи виписку з банківського рахунку.

«Це стосується людей, які в більшості випадків приїхали до Польщі ще перед війною, внаслідок економічної еміграції, і вже створили свій бізнес», — уточнює портал для українців у Польщі.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», українці у Литві можуть отримати до 3 млн євро кредиту на відкриття бізнесу.

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