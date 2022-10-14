Українці у Литві можуть отримати до 3 млн євро кредиту на відкриття бізнесу: що треба знати

Українці, які вирішили започаткувати підприємницьку діяльність у сфері малого та середнього бізнесу у Литві, яка активно підтримує нашу країну у боротьбі проти путінської агресії, можуть розраховувати на кредити від держави. Що саме для цього потрібно, розповіла юристка Вікторія Виноградова:

«Ви можете подати заявку на кредит, якщо підприємства малого та середнього бізнесу, створені у Литві не раніше 24 лютого 2022 року, учасником (акціонером, партнером) або власником яких є громадянин України з посвідкою на проживання у Литві або українська юридична особа, яка провадить діяльність не більше п'яти років.

Умови — кредитний договір має бути підписаний до 30 червня 2023 року. Не менше 20 відсотків видатків за проєктом мають бути покриті приватними спонсорами, при цьому не менше 10 відсотків видатків за проєктом мають бути покриті за рахунок коштів позичальника. Приватні спонсори можуть взяти участь у проєкті, надавши кредиту позичальнику на реалізацію проєкту. Власні кошти позичальника також є приватним фінансуванням".

За словами юристки, максимальна сума кредиту — до 3 000 000 євро. Термін його — 120 місяців.

«Кредити до 200 000 євро мають термін на 36 місяців, — пояснює Вікторія Виноградова. — Процентна ставка: знижка 30 відсотків ціни, підтвердженої в прайс-листі. Відсотки за кредитом частково фіксовано. Це залежить від позичальника, ризикованості проєкту, суми застави за кредитом і терміну кредиту».

Нагадаємо, українці за кордоном почали знімати вдвічі менше готівки — у НБУ назвали причину.

29

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram