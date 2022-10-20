Українці відкривають у Польщі кожен 10-й новий бізнес: у які галузі вкладаються наші співвітчизники

Українці, які вимушено опинилися в Польщі під час війни, виявляється, відкривали в цій країні свої підприємства. Так, за даними Польського економічного інституту (PIE), які наводить польський ресурс Business Insider, 829 із 10207 компаній, заснованих українцями цього року, було зареєстровано після 1 березня, тобто після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. При цьому у вересні частка нових компаній, зареєстрованих громадянами України, становила 8,5% загального показника по країні.

При цьому, за даними PIE, 41% усіх нових компаній, відкритих громадянами України в Польщі, очолюють жінки.

Також аналітики в галузі рекрутингу зазначають, що найчастіше українці реєструють компанії у дефіцитних для Польщі галузях діяльності. Зокрема, найпопулярнішими видами діяльності серед українців було будівництво (у цій галузі з початку року було зареєстровано 24% із 10 207 бізнесів, відкритих українцями у Польщі цього року), інформаційні технології та зв'язок (16%), ремонт автомобільного транспорту та мотоциклів (9%), транспортні послуги, включаючи таксі (7%), промислове виробництво (7%), адміністрування (6%). Ще по 5% припадає на готельно-ресторанний бізнес, а також професійну, наукову та технічну діяльність.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, які дві категорії українців можуть оформити візу прямо у Польщі.

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