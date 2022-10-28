Харківський бізнесмен, власник сільгосппідприємства «Шарівка» Олександр Войтенко, який став фігурантом розслідування «Української правди», упевнений, що скандал навколо його імені штучно роздмухують політичні постаті з колишньої ОПЗЖ для дискредитації його батька.

Про це Войтенко заявив в інтерв'ю харківському виданню «Думка» .

«Вони штучно роздмухують всю цю ситуацію, щоб підірвати довіру до влади, дискредитувати владу в районі, у регіоні, у всій країні. Я впевнений, що метою всіх цих атак є не стільки я, скільки мій батько. Це все штучно створюється, щоб його дискредитувати», — сказав бізнесмен.

За словами Войтенка, його батько працює на посаді голови Красноградської районної військової адміністрації.

«З першого дня війни перебуває на робочому місці і, не побоюсь цього слова, на межі своїх фізичних і моральних сил все робить для перемоги України. Це робиться на його адресу, щоб його дискредитувати. Штучно створюється у його бік ситуація. Я так це бачу», — наголосив Олександр Войтенко.

Войтенко підтвердив, що до розслідування Ткача потрапив його автомобіль Mercedes-Maybach і що він був за кермом цього авто.

«Договір на купівлю автомобіля було підписано у серпні 2021 року. Частина оплат за автомобіль пройшла 2021 року, частина — вже 2022 року. Автомобіль куплений за безготівковим розрахунком, а значить, абсолютно прозоро. Вартість автомобіля — в районі 7 млн грн, з яких до бюджету підприємство заплатило 1,43 млн грн податків», — розповів бізнесмен.

При цьому він наголосив, що жодними пільгами, преференціями, правилами «нульової розмитнення» його підприємство не користувалося.

«Якщо є бажання, я запрошую Михайла Ткача відвідати Харківщину, відвідати моє підприємство, зрозуміти, як живе аграрій сьогодні, як ми працюємо в умовах війни, поспілкуватися із трудовим колективом, з жителями громади, з військовими. Я не хочу зараз піаритися, мені це не потрібно, я не політик: як і скільки я зробив всього під час війни. Але якщо Михайлу буде цікаво показати своїй публіці реальну інформацію, я завжди радий, будь ласка», — додав Войтенко.

Також він розповів, що за кордон виїжджав офіційно та був там 10 днів. Під час поїздки відвідав кілька міст, а у Монако був лише кілька днів.

«Цілей моєї поїздки було дві. Перша — це гуманітарні питання, про які я сказав. Друга мета — це питання бізнесу… Зокрема, у Монако я мав дві зустрічі з експорту сільгосппродукції. При цьому всім хочу зазначити, що весь час з початку війни я перебуваю в Україні. Підприємство працює, жодного дня ми не припиняли роботу. Ми працювали навіть в умовах, коли лінія фронту, а ми в Харківській області знаходимося, була дуже близькою до нас», — наголосив бізнесмен.

Він також спростував інформацію журналістів, що купував за кордоном дорогі речі вартістю кілька десятків тисяч доларів.

«Дорогі речі я не купував, хоча можу собі це дозволити… Зараз війна! Дорогі та брендові речі мені не потрібні. Зараз я сконцентрований на роботі свого підприємства, на допомозі громаді, на підготовці до нового агросезону, на допомозі військовим», — сказав Войтенко.

Нагадаємо, раніше журналіст «Української правди» Михайло Ткач повідомив, що автомобіль Mercedes-Maybach, який належить Олександру Войтенку — сину голови Красноградської ВРА Віктора Войтенка, був помічений на КПП Тисобеч, і що Олександр Войтенко нібито віз через кордон брендові речі на десятки тисяч доларів.

Фото «УП»

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